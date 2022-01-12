Yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İlçenin 1500 rakımdaki Toros Mahallesi'nde 2 gündür süren yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Erdemli Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle trafiğe kapanan ilçe ve Karaman'ın Ayrancı ilçesi arasındaki kara yolunda küreme çalışması yaptı.

Piknik yapmak için Alata Çayı kıyısına giden vatandaşlar da kar topu oynayıp, beyaza bürünen ağaçlarla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Elif Dönertaş, gazetecilere, karla oynamak için bölgeye geldiklerini belirterek, "Kar görmek ve eğlenmek için Torosların yüksek yerine geldik. Eğlenmek için Uludağ'a gitmeye gerek yok. Biraz soğuk ama karda oynamak güzel ve keyif verici." dedi.

İzzet Kılınç da karla oynayıp fotoğraf çektirdiklerini kaydetti.