Mersin Kültür Yolu Festivali'nde Gastronomi Vurgusu

09.05.2026 15:20
Bakan Ersoy, festivalde coğrafi işaretli lezzetleri tanıttı ve gastronominin turizmdeki rolünü vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi ürünlerinin tanıtıldığı 'Lezzet Noktası'nı ziyaret etti. Coğrafi işaret tescilli yöresel lezzetlerin tadına bakan Ersoy, "Sadece gastronomi için rotasını belirleyen turist kitleleri var" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Festival çerçevesinde Akdeniz ilçesindeki bir restoranda gastronomi ürünlerinin tanıtıldığı 'Lezzet Noktası'nı ziyaret eden Bakan Ersoy, etkinlikte sergilenen coğrafi işaret tescilli yöresel lezzetlerin tadına baktı.

"Gastronomi artık esas unsur olarak kabul ediliyor"

Geçen yıldan itibaren Kültür Yolu Festivali düzenlenen şehirlerde gastronomiye ayrı önem verdiklerini belirten Ersoy, "Geçen seneden itibaren yeni bir proje başlattık. Bu proje kapsamında Kültür Yolu Festivalini gerçekleştirdiğimiz şehirlerde özellikle gastronomiye ayrı bir parantez açıyoruz. Çünkü gastronomi eskiden turizm potansiyeli açısından bakıldığı zaman tamamlayıcı unsur olarak kabul ediliyordu ama son 8-9 senedir yaptığımız yoğun çalışmalar sayesinde artık esas unsur olarak kabul ediliyor, esas ürün olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece gastronomi için rotasını belirleyen turist kitleleri var"

Sadece gastronomi için seyahat eden turist kitlesinin oluştuğunu ifade eden Ersoy, "Eskiden deniz, kum, güneş tatili seçerken tamamlayıcı unsur olarak gastronomiye de bakıyordunuz. Şimdi sadece gastronomi için rotasını belirleyen turist kitleleri var, onları da hedef kitle olarak belirliyoruz" diye konuştu.

"Kadim reçeteleri gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz"

Anadolu'nun kadim şehirlerinin zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu kaydeden Ersoy, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ersoy, "Ülkemize baktığınız zaman Anadolu'nun kadim şehirlerinin gastronomisine baktığınız zaman çok kadim reçeteleri var, yöresel yemekleri var. Biz de bu unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin tekrar yoğun bir şekilde menülere girmesini ve bu menülere girdiği orijinal tadıyla hem günümüzde hem de gelecek kuşaklara aktarılacak şekilde kalmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Festival düzenlenen şehirlerde gastronomi alanında komisyonlar oluşturduklarını belirten Ersoy, "Özellikle bu sene her Kültür Yolu Festivalini gerçekleştirdiğimiz her şehirde gastronomi konusunda ünlü yazarlardan, şeflerden ve şehrin kanaat önderlerinden oluşan komisyonlar oluşturuyoruz. Onlarla birlikte lezzet noktalarını oluşturuyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

