Mersin Şehir Tiyatrosu, Ordu ve Artvin'den tam not aldı

27.05.2026 11:26  Güncelleme: 11:28
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, mayıs ayındaki turnesi kapsamında Ordu ve Artvin'de sahnelediği oyunlarla yüzlerce sanatseverle buluştu. 'Eyvah Nadir' ve 'Dünyanın Eski Zamanlarında' oyunları büyük beğeni toplarken, sanatın birleştirici gücüyle kentler arasında kültür köprüsü kuruldu.

Ordu ve Artvin'de sahnelenen 'Eyvah Nadir' ve 'Dünyanın Eski Zamanlarında' oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken sahne performansları büyük beğeni kazandı. 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen '3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali' kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Sahnesinde 'Eyvah Nadir' oyunuyla Ordulu sanatseverlerin karşısına çıktı. Festival izleyicilerinden tam not alan oyunun ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Şube Müdürü Ahmet Duran Borlu, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen ve Sanatçı Mehmet Naci İdişci'ye Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Artvin'de hem yetişkinler hem minikler sanatla buluştu

Ordu'nun ardından Şehir Tiyatrosunun bir diğer durağı ise Artvin oldu. 12-19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs'ta Artvin Belediyesi ev sahipliğinde sahne alan tiyatro ekibi, hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik oyunlarıyla Artvinli vatandaşlarla buluştu. Kentte, 'Dünyanın Eski Zamanlarında' isimli çocuk oyunu ile minik izleyicilere keyifli anlar yaşatan ekip, akşam saatlerinde ise Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnesinde sahnelenen 'Eyvah Nadir' oyunuyla Artvinli sanatseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören oyunların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen ile Sanatçı Mehmet Naci İdişci'ye Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Oyun sonunda sahnelenen performanslardan övgü ile söz eden Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, kurulan sanat köprüleri adına Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Kaynak: İHA

