Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu

26.04.2022 11:21
Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu

Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.

Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 konserin gerçekleşeceği festivalin, "2022 Festival Sanat Ödülü", Mersin Şehir Tiyatrosu'na verilecek.

"Festival Kent Ödülü" İçel Sanat Kulübüne, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" de Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Ada Yalın Yücel'e takdim edilecek.

Ödüller, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gala konseri öncesinde sahiplerine sunulacak.

YORUMLAR
500
Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Uluslararası Müzik Festivali, Haziran, Mersin, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:01 Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler: İşte mahalledeki panik anları
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:49 Bu çocuklar mahalleliyi bıktırdı! Gündüz dilenciler, gece hırsız!
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement