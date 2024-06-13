Mersinli Damat Trabzonspor Formasıyla Tantuni Yaptı

Kültür Sanat

Trabzon'da, iş arkadaşlarının sürprizi üzerine düğününde Trabzonspor forması giyerek tantuni yapan Mersinli damat Yakup Öztürk, sosyal medyada beğenilen görüntülerin ardından yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

28 yaşındaki Yakup Öztürk, geçen yıl Van'da tanıştığı öğretmen Sümeyye Çelik ile nişanlandı.

Trabzonlu olan nişanlısının tayini memleketine çıkınca Öztürk de kente yerleşerek et yemekleri üzerine bir restoranda şef olarak çalışmaya başladı.

Yakup Öztürk ve Sümeyye Çelik çifti, 9 Haziran Pazar günü Yomra Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah ve düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Öztürk'e sürpriz yapan patronu Halil İbrahim Demirtaş ve iş arkadaşları, düğün salonuna tantuni tezgahı ile Trabzonspor forması getirdi.

Ceketini çıkararak hediye edilen bordo-mavi formayı giyen damat Öztürk, tezgahta yaptığı tantuniyi eşi ve davetlilere ikram etti.

Öztürk'ün bu görüntüleri, sosyal medyada da beğenildi.

Yakup Öztürk, AA muhabirine, mutfak ve aşçılığı çok sevdiğini, çocukluğundan beri sektörün içinde olduğunu söyledi.

Trabzon'a geleli henüz 3 ay olduğunu ancak büyük bir çevre edindiğini dile getiren Öztürk, "Sevdiler beni Trabzon'da. Mersinliyim ama artık yarı Trabzonluyum diyebiliyorum. Hayalimizdeki şehre yerleştik." dedi.

Öztürk, geçen ay Mersin'de aile arasında düğün yaptıklarını belirterek, "Trabzon'da da muhteşem ve ihtişamlı bir düğün oldu. Hiç beklemiyordum ama ertesi gün çok ilgi çekti." ifadesini kullandı.

"Trabzonspor formasıyla statta tantuni yapmak için adımlar atacağım"

Eşinin koyu Trabzonspor taraftarı olduğuna işaret eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düğünde 'Damat Bey'in iş yeri arkadaşlarından bir sürpriz var.' denilince ben de çok şaşırdım. Tantuni arabasını ve Trabzonspor formasını görünce çok hoşuma gitti. Formayı giydirdiler ve tantuni yaptım. Hayatımda ilk defa bir forma giyiyorum. Yeni Mersin İdmanyurdu'nu tutuyorum, eşim Trabzonspor aşığı. Trabzonspor formasıyla Mersin tantunisi yaptım. Çok ilgi gördü. Eğlenceli vakit geçirdik. Yaş pasta kesimi yaptık. Arkadaşlarımın sürprizi ile yaptığım tantuniyi ilk olarak eşime ikram ettim, çok beğendi, daha sonra gelen misafirlerimize ikram ettik. Güzel bir organizasyon oldu."

Öztürk, düğündeki görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlardan olumlu mesajlar aldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Sosyal medyada videolarımız çok ilgi görmüş, kendimi görünce çok şaşırdım. Sonra mesajlar gelmeye başladı, ardı arkası kesilmedi mesajların. Mesajlarda, 'Bir düğünde ilk defa tantuni yapıldığını gördük, düğünde takım formasıyla tantuni yapılması çok hoşumuza gitti, bir Mersinli olarak Trabzonspor forması giyerek tantuni yapman bizi onurlandırdı.' gibi yorumlar aldım. Trabzonspor taraftarları da mesajlar atıyor, çok büyük ilgiyle karşıladılar, onların da çok hoşuna gitmiş. Trabzonspor formasıyla statta tantuni yapmak için adımlar atacağım."