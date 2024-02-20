Mersinli Zeynep İnce, hayırseverlerin desteğiyle yeni protez bacaklara kavuştu

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Mersin'de 11 yıldır kullandığı protez bacaklarının kilit sistemi spor yaparken bozulan 26 yaşındaki Zeynep İnce, hayırseverlerin verdiği destekle yeni protezlerine kavuştu.

Zeynep İnce, doğuştan kaval kemiği eksikliği nedeniyle 5 yaşında geçirdiği ameliyatta bacaklarının ampute edilmesinin ardından protezle yürüyebildi.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitiren İnce, memur olarak atandı.

Boş zamanlarında pilates ve yüzmeyle ilgilenen, pistte koşu yapan İnce, bedensel engelinin zorluklarına rağmen spordan kopmadı.

İnce, 2013'ten itibaren kullandığı protezin kilit sisteminin antrenman sırasında bozulmasıyla bir süre evden çıkamadı.

Valilik onayıyla sosyal medyadan yardım kampanyası başlatan İnce, hayırseverlerin katkısıyla yeni protezler aldı.

Yeniden ayağa kalkan Zeynep İnce, kampanya sayesinde 2 ayda kavuştuğu proteziyle spor yapmaya tekrar başladı.

"Hayata yeniden gelmiş gibiyim"

Zeynep İnce, AA muhabirine, eski protezinin vücudunda yaraya neden olduğunu, spor yaptığı için kilit sisteminin arızalandığını söyledi.

Aygıtları yeniledikten sonra tekrar ayağa kalktığını belirten İnce, "Hayata yeniden gelmiş gibiyim. Protezler parçam gibi, onlar olmadan hayat düşünemiyorum. Yaşantımı çok kolaylaştırıyor." dedi.

İnce, yaşadığı zorluklara rağmen hayata küsmediğini, pilates, yüzme ve koşuyla güçlenmeye çalıştığını anlattı.

Kampanyaya destek olan vatandaşlara teşekkür eden İnce, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri tekerlekli sandalye ve bastonu reddettim, tek başıma bir şeyler yapmak istedim. Protezim bozulduktan sonra en büyük hayallerimden biri sahilde yürüyüş yapmaktı. Artık hafta sonları sahilde yürüyüş ve spor yapıyorum, yüzüyorum, araç kullanıyorum. Onlar benim yardımcım, hayata tutunma sebebim. Birlikte her yere gidiyoruz."