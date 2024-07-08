Merve Özbey binlerce kişiyi alanda bırakarak şehri terk etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Merve Özbey binlerce kişiyi alanda bırakarak şehri terk etti

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında Merve Özbey'in konseri iptal oldu. Sanatçı, sahnede güvenlik gerekçesini öne sürerek Karabiga'yı terk etti. Binlerce kişi büyük hayal kırıklığı yaşadı.

08.07.2024 11:36  Güncelleme: 11:45
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Merve Özbey binlerce kişiyi alanda bırakarak şehri terk etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında Cumartesi akşamı sahne alması planlanan sanatçı Merve Özbey, sahnede güvenlik gerekçesini öne sürerek Karabiga'yı terk etti. Konser, iptal oldu. Merve Özbey'i izlemeye gelen binlerce kişi büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında 6 Temmuz Cumartesi akşamı Karabiga'da gerçekleşmesi aylar öncesinden planlanan Merve Özbey konseri sanatçının konsere dakikalar kala Karabiga'yı biranda terk etmesi ile iptal oldu. Merve Özbey gerekçe olarak sahnede güvenlik gerekçesini öne sürdü. Merve Özbey'i izlemeye gelen binlerce kişi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının 27 Kişilik Darbuka Ritim Grubunun sahne aldığı sahnede "güvenlik" gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firması tarafından sağlanmaktadır. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda Belediyemizi suçlamış ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir. Sahnede görev alan kişiler ve halkımızın güvenliğini güvenlik güçlerimiz sağlamaktadır. Karabiga gibi huzurun ve güvenin timsali şehrimizde şarkıcı Merve Özbey'in böyle bir karar almasını akıl tutulması olarak görüyor, konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen, başta Karabigalı hemşehrilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak görüyoruz. Yaşattıkları ayıp nedeniyle halkımızdan özür diliyor, 7'den 77'ye alanı dolduran vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karabiga Belediyesi tarafından konunun yargıya taşınacağı bildirildi. Organizasyon firması tarafından ise gerekli bilirkişi raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Konserin iptal olmasının ardından sahneye kurulan dev ekranla binlerce kişi Türkiye- Hollanda maçını izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Merve Özbey binlerce kişiyi alanda bırakarak şehri terk etti - Son Dakika

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