Merve Şendil'in Sergisi Troya Müzesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merve Şendil'in Sergisi Troya Müzesi'nde

Merve Şendil\'in Sergisi Troya Müzesi\'nde
11.04.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merve Şendil'in 'Sadece Bir Rüyaydı' sergisi, Troya Müzesi'nde açıldı ve 22 Mayıs'a kadar açık.

Sanatçı Merve Şendil'in "Sadece Bir Rüyaydı" adlı sergisi, Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde açıldı.

Troya Müzesi'nin davetiyle gerçekleştirilen sergide, Şendil'in resim, çizim, fotoğraf, video ve metin temelli işlerden oluşan çok sayıda eseri yer aldı.

Sanatçı Merve Şendil, AA muhabirine, "Sadece Bir Rüyaydı" ismi verilen sergide Troya'nın tarihsel ağırlığı ve mitolojik derinliğiyle bulutların geçici halini bir araya getirdiği eserlerin yer aldığını söyledi.

Şendil, mekan ile eserler arasındaki yapısal ilişki ve kullanılan malzemeler arasındaki kontrastın, kendi sanatsal yaklaşımı açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu sergimde de bu örnekler bolca görülebilecek. Ben eserlerimde genellikle yazı ve görsel dili bir arada kullanıyorum. Bunu da en rahat okunabilecek haliyle Troya Müzesi'nde sergiliyorum." dedi.

Sergi, Troya'nın mitolojik ve tarihsel katmanlarından hareketle rüya, hafıza ve zaman arasındaki geçirgen ilişkileri araştırıyor.

Küratörlüğünü Ceren Erdem'in üstlendiği sergide, sanatçının yağlı boya ve pastel bulut resimleri yer alıyor.

Serginin açılışına Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Merve Şendil'in sergisi 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Merve Şendil'in Sergisi Troya Müzesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:14:25. #7.13#
SON DAKİKA: Merve Şendil'in Sergisi Troya Müzesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.