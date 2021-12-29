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Metin Şentürk özel bireyler için söyledi - Son Dakika

Metin Şentürk özel bireyler için söyledi

29.12.2021 23:46

Metin Şentürk özel bireyler için söyledi -Şentürk görme engelli öğrenci ile düet yapıp şarkı sözü verdi Düzce'de Valiliğin özel bireyler için başlattığı "Engelleri birlikte aşıyoruz" kampanyası çerçevesinde şehre gelen şarkıcı Metin Şentürk, özel bireyler için konser verdi.

Metin Şentürk özel bireyler için söyledi

-Şentürk görme engelli öğrenci ile düet yapıp şarkı sözü verdi

DÜZCE - Düzce'de Valiliğin özel bireyler için başlattığı "Engelleri birlikte aşıyoruz" kampanyası çerçevesinde şehre gelen şarkıcı Metin Şentürk, özel bireyler için konser verdi. Konser sırasında Düzce Üniversitesi Türk Müziği Bölümünde okuyan görme engelli öğrenci ile düet yapan Metin Şentürk, öğrencinin geleceği ile ilgili olarak yardım edeceğine dair söz verdi ve kendisi için şarkı yazacağını söyledi.

Düzce Valiliği tarafından başlatılan "Engelleri birlikte aşıyoruz" kampanyası çerçevesinde şarkıcı Metin Şentürk, kentte özel bireyler için 18 Temmuz Spor salonunda konser verdi. Düzce'deki özel bireylerin Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli rehberliğinde izledikleri konserde özel bireyler doyasıya eğlendi. Metin Şentürk'ün şarkılarına eşlik eden özel bireylere yanlarında bulunan aileleri ve rehberleri de katıldı.

Şentürk konsere ara verdiğinde ise Düzce Üniversitesi Türk Müziği Bölümü 4. Sınıfta okuyan görme engelli Alihan Sallı, çiçek verdi. Bu sırada Şentürk'e öğrenciliğinden bahseden Alihan Sallı ile Metin Şentürk sahnede birlikte düet yaptı. Düet sonunda ise Metin Şentürk görme engelli öğrenci Sallı'ya öğrenimi bittikten sonra da yardım edeceği sözünü verdi. Şentürk ayrıca Alihan Sallı için bir şarkı yazarak hediye edeceğini de söyledi. Metin Şertürk'ün sözleri salonda büyük alkış aldı.

Programın sonunda ise Ünlü Sanatçı Metin Şentürk hayranları, fotoğraf çektirmek için sahneye akın etti. Sanatçı, hayranlarının arasından güçlükle çıkabildi.

Metin Şentürk özel bireyler için söyledi
Metin Şentürk özel bireyler için söyledi
Metin Şentürk özel bireyler için söyledi

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Görme Engelli, Metin Şentürk, Şarkı, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Metin Şentürk özel bireyler için söyledi - Son Dakika


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