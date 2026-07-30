Mevlüde Duran: Hedefim Hukuk Fakültesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mevlüde Duran: Hedefim Hukuk Fakültesi

Mevlüde Duran: Hedefim Hukuk Fakültesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Belen'de çiftçi ailesine destek olan Mevlüde Duran, YKS'de Türkiye 640.'sı oldu.

Hatay'ın Belen ilçesinde hakim olma hayali için bir yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanırken diğer yandan çiftçi ailesine yardım eden Mevlüde Duran, eşit ağırlık puan türünde Türkiye 640'ıncısı oldu.

Kırsal bölgedeki Kömürçukuru Mahallesi'nde hayvancılık ve tarımla uğraşan Mehmet ve Fatma Duran çiftinin 7 çocuğunun en büyüğü olan 18 yaşındaki Mevlüde, İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Hukuk fakültesine girmeyi hedefleyen Mevlüde Duran, kimi zaman iki odalı evinde kimi zaman da etüt merkezlerinde ders çalıştı, artakalan vaktinde kardeşleriyle ilgilendi.

Genç kız, sınava hazırlık maratonunda ailesini yalnız bırakmamak için domates ve salatalık yetiştirdikleri tarlada ter döktü, keçilerini besledi.

Azimle hazırlandığı YKS'de 501 yerleştirme puanıyla eşit ağırlık alanında Türkiye 640'ıncısı olduğunu öğrenen Duran, büyük sevinç yaşadı.

"Çok büyük hedeflerle yola çıktım"

Mevlüde Duran, AA muhabirine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmek istediğini söyledi.

Üniversite sınavı öncesi bulduğu her fırsatta ders çalıştığını dile getiren genç kız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde olduğum zamanlarda çoğunlukla kardeşlerimle ilgileniyorum. Boş vakitlerde sözel konulara çalışıyor, video izliyordum. Daha verimli oluyordu benim için. Zaten bahçede çalışıyoruz, hasat olduğu zaman onlarla uğraşıyoruz. Boş zamanlarda tabletimle daha çok çalışıyorum. Çok büyük hedeflerle yola çıktım. Zaten başından beri eşit ağırlıkta ilk 1000'i istiyordum. Özellikle hukuk okumak istiyorum."

Güçlü kadın vurgusu

Duran, "adaletli hüküm veren hakim olmak" için kendini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Hukuka dayalı çok fazla araştırma yapmak istiyorum. Ailem de sağ olsun benimle çok ilgileniyor, gurur duyuyor. Onlar için de çalışıyorum." dedi.

Güçlü kadınların ülke için önemini vurgulayan Duran, "Ekonomik bağımsızlığı olan, kendi sözlerini, düşüncelerini özgürce ifade edebilen kadınların olması gerektiğini düşünüyor ve böyle biri olmak için çabalıyorum. İstediğim hukuk fakültesine gidip hedefimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum." ifadesini kullandı.

Duran, hakim olacağına inandığını belirterek, şunları anlattı:

"Çok şükür bir şeyler başardık. Azimliyim, hedefime doğru ilerliyorum. Ailemi de gururlandıracağım inşallah. Hem dinen hem de yaptıklarıyla, hayallerinin büyüklüğüyle, herkesin 'imkansız' dediğini başarması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet en büyük idolüm olabilir. Bize de herkes 'imkansız' dese de ben, Fatih Sultan Mehmet'i ya da 'yapılmaz' denileni yapan güçlü Kurtuluş Savaşı kadınlarımızı örnek alıyorum."

Anne Fatma Duran da başarısından dolayı kızıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Kültür Sanat, Türkiye, Belen, Hatay, YKS, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mevlüde Duran: Hedefim Hukuk Fakültesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Çorum’da kadınların kavgası kamerada Çorum’da kadınların kavgası kamerada
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:12:27. #7.13#
SON DAKİKA: Mevlüde Duran: Hedefim Hukuk Fakültesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.