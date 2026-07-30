Mevlüde Duran: Hedefim Hukuk Fakültesi

Hatay'ın Belen ilçesinde hakim olma hayali için bir yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanırken diğer yandan çiftçi ailesine yardım eden Mevlüde Duran, eşit ağırlık puan türünde Türkiye 640'ıncısı oldu.

Kırsal bölgedeki Kömürçukuru Mahallesi'nde hayvancılık ve tarımla uğraşan Mehmet ve Fatma Duran çiftinin 7 çocuğunun en büyüğü olan 18 yaşındaki Mevlüde, İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Hukuk fakültesine girmeyi hedefleyen Mevlüde Duran, kimi zaman iki odalı evinde kimi zaman da etüt merkezlerinde ders çalıştı, artakalan vaktinde kardeşleriyle ilgilendi.

Genç kız, sınava hazırlık maratonunda ailesini yalnız bırakmamak için domates ve salatalık yetiştirdikleri tarlada ter döktü, keçilerini besledi.

Azimle hazırlandığı YKS'de 501 yerleştirme puanıyla eşit ağırlık alanında Türkiye 640'ıncısı olduğunu öğrenen Duran, büyük sevinç yaşadı.

"Çok büyük hedeflerle yola çıktım"

Mevlüde Duran, AA muhabirine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmek istediğini söyledi.

Üniversite sınavı öncesi bulduğu her fırsatta ders çalıştığını dile getiren genç kız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde olduğum zamanlarda çoğunlukla kardeşlerimle ilgileniyorum. Boş vakitlerde sözel konulara çalışıyor, video izliyordum. Daha verimli oluyordu benim için. Zaten bahçede çalışıyoruz, hasat olduğu zaman onlarla uğraşıyoruz. Boş zamanlarda tabletimle daha çok çalışıyorum. Çok büyük hedeflerle yola çıktım. Zaten başından beri eşit ağırlıkta ilk 1000'i istiyordum. Özellikle hukuk okumak istiyorum."

Güçlü kadın vurgusu

Duran, "adaletli hüküm veren hakim olmak" için kendini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Hukuka dayalı çok fazla araştırma yapmak istiyorum. Ailem de sağ olsun benimle çok ilgileniyor, gurur duyuyor. Onlar için de çalışıyorum." dedi.

Güçlü kadınların ülke için önemini vurgulayan Duran, "Ekonomik bağımsızlığı olan, kendi sözlerini, düşüncelerini özgürce ifade edebilen kadınların olması gerektiğini düşünüyor ve böyle biri olmak için çabalıyorum. İstediğim hukuk fakültesine gidip hedefimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum." ifadesini kullandı.

Duran, hakim olacağına inandığını belirterek, şunları anlattı:

"Çok şükür bir şeyler başardık. Azimliyim, hedefime doğru ilerliyorum. Ailemi de gururlandıracağım inşallah. Hem dinen hem de yaptıklarıyla, hayallerinin büyüklüğüyle, herkesin 'imkansız' dediğini başarması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet en büyük idolüm olabilir. Bize de herkes 'imkansız' dese de ben, Fatih Sultan Mehmet'i ya da 'yapılmaz' denileni yapan güçlü Kurtuluş Savaşı kadınlarımızı örnek alıyorum."

Anne Fatma Duran da başarısından dolayı kızıyla gurur duyduğunu kaydetti.