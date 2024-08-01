Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi

Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için düzenlenen etkinlikte, sinema, dans ve oyun etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar saçları traş edildi, yüzleri boyandı ve animasyon filmi izledi. Etkinlikle birlikte çocuklara hediye ve Türk bayrağı dağıtıldı. Vali Özkan, tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, çocukların mutluluğunu sağlamak ve desteklerini hissettirmek istediklerini belirtti.

01.08.2024 23:17
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Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi

YOZGAT - Yozgat'a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği sinema, dans ve oyun etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi.

Yozgat Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyü yakınında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için etkinlik düzenlenerek psikososyal destek sağlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte saçları traş edilip yüzleri boyanan çocuklar, oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendiler. Akşamda gezici sinemada çocuklar, Vali Özkan ile birlikte "Kral Şakir" animasyon filmini izledi. Vali Özkan, etkinlik sonunda çocuklara hediye ve Türk bayrağı dağıttı.

Yozgat'ın tarımda önemli bir kent olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, tarım sektörünü ayakta tutmak için insanların alın teri döktüğünü ifade etti. Özkan, "Gerek sağlık, gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından verilen psikodestek hizmetlerinin yanında çocuklarımızı mutlu etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hepsinin yüzleri gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Elif Şimşek ise, "Burada bizim yüzümüzü boyadılar, kardeşlerimizin saçını tıraş ettiler. Burada el boyaması yaptık ve oyun oynadık. Güzel bir gün geçirdik." şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Özkan ayrıca mevsimlik tarım işçileriyle de görüşerek sorunlarını dinleyip çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğe İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Özcan da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi - Son Dakika

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