Mezitli\'de Başkan Tuncer personelle bayramlaştı

23.05.2026 11:11  Güncelleme: 11:13
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaşarak özverili çalışmaları için teşekkür etti ve ilçenin daha modern bir kent olması için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Belediye ana hizmet binasında gerçekleşen programda çalışanlarla tek tek bayramlaşan Başkan Tuncer, personelin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Mezitli Belediyesinin her alanda yürüttüğü hizmetlerde ekip ruhunun önemine dikkat çeken Başkan Tuncer, belediye çalışanlarının emek ve gayreti sayesinde ilçeye değer katıldığını ifade etti. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin arkasında güçlü bir ekip çalışması bulunduğunu belirten Tuncer, kurum içindeki birlik ve dayanışmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

Konuşmasında belediye personelinin katkısına vurgu yapan Başkan Tuncer, "Mezitli'nin daha modern, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent olması için hep birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlerde sizlerin emeği ve alın teri var. Hepinize özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günlerden biri olduğunu ifade eden Tuncer, tüm personele aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Program, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve bayramlaşmanın ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

