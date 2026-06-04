Mezitli'de İngilizce Tiyatro Oyunu Beğeni Topladı - Son Dakika
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Mezitli'de İngilizce Tiyatro Oyunu Beğeni Topladı

Mezitli\'de İngilizce Tiyatro Oyunu Beğeni Topladı
04.06.2026 12:47
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Mezitli Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, İngilizce tiyatro oyunu ile etkinlikte büyük ilgi gördü.

Mersin'in Mezitli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Mezitli Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ve tamamı İngilizce olarak sahnelenen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Mezitli Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen programa Mezitli Kaymakamı Murat Öztürk, eğitim yöneticileri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Yıl boyunca çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlerin gösteriler sunduğu etkinlikte en dikkat çeken bölüm İngilizce kursu öğrencilerinin sahnelediği tiyatro oyunu oldu.

Farklı yaş gruplarından kursiyerlerin rol aldığı ve tüm diyalogların İngilizce olarak gerçekleştirildiği gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından sahnelenen oyun, kursiyerlerin yabancı dil becerilerini sosyal ve sanatsal faaliyetlerle birleştirebildiğini ortaya koydu.

Programda ayrıca Engelsiz Gençlik Merkezi kursiyerleri halk oyunları gösterisi sunarken, farklı ülkelerden gelen kursiyerler de Türkçe sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında açılan yıl sonu sergisinde ise kursiyerlerin el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mezitli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Sarı, İngilizce tiyatro gösterisinin halk eğitimi merkezlerinin bireylerin kişisel gelişimine sunduğu katkının önemli bir örneği olduğunu belirtti. Türkiye'de halk eğitimi merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen ilk İngilizce tiyatro gösterilerinden biri olarak değerlendirilen etkinlik, yabancı dil eğitiminde yenilikçi uygulamalara örnek gösterildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mezitli'de İngilizce Tiyatro Oyunu Beğeni Topladı - Son Dakika

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