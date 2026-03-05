Milleyha Sulak Alanı Koruma İncelemesi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "doğal sit alanı" olarak tescillenen Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda incelemede bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, göçmen kuşların önemli uğrak noktalarından Milleyha'yı gezen Vali Masatlı'nın, bölgenin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2021'de "sulak alan" ilan edilen bölgenin, geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "doğal sit alanı" olarak tescillenmesiyle korunan alanın 3 kat artırıldığı paylaşımda yer aldı.

Paylaşımda, "Afrika'dan Anadolu'ya uzanan göç yolları üzerinde kilit noktada bulunan Milleyha Sulak Alanı, Türkiye'de göç eden kuşların 3 önemli durak noktasından biri olarak öne çıkıyor. Leylekler, pelikanlar ve farklı yırtıcı kuş türleri dahil yüz binlerce kuş, her yıl göç esnasında bu bölgede mola veriyor, besleniyor ve dinleniyor." ifadesi kullanıldı.

Görüşleri aktarılan Vali Masatlı da doğal mirasın korunması için çalışmaların, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.