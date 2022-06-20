Milli Eğitim Bakanı Özer Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na video mesajla katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek amacıyla verilen belge sayısının, yüzde 220 oranında arttığını söyledi.

Özer, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden çevrim içi düzenlenen Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na video mesaj gönderdi.

Kovid-19 salgın koşullarında, 2021-2022 eğitim öğretim yılını gerekli tüm önlemleri alarak, yüz yüze eğitime ara vermeden tamamlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Özer, eğitimin yüz yüze, kesintisiz sürdürülmesi için gösterdikleri fedakarlıktan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Toplumun yalnızca eğitim sistemi değil, öğretmeni kadar da güçlü olduğunu anlatan Özer, 1 milyon 200 bin öğretmenle güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını dile getirdi.

Özer, öğretmenleri her açıdan desteklemek, onların toplumdaki itibarlarını artırmak ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmanın en öncelik verdikleri alan olduğunu belirtti.

Bu yıl tarihi gelişmelere tanıklık ettiklerini, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarıldığını anımsatan Özer, "60 yıldır dile getirilen, öğretmenlerimize yönelik müstakil bir meslek kanunu hayata geçirilmiş oldu." dedi.

Bunun parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Özer, Kanun ile öğretmenliğin, özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandığını kaydetti. Özer, "Öğretmenlerimiz öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde kariyer basamaklarında ilerleyebilecek, kazandıkları bu yeni unvanlarla uyumlu bir şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuşacaklar." diye konuştu.

"Mesleki gelişim eğitimlerinde 3 yeni uygulama"

Mahmut Özer, daha önce yıllık düzenlenen öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde yeni bir yaklaşımla 3 uygulamayı hayata geçirdiklerini aktardı.

Birinci uygulama, Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı ile her okulun kendi öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebildiği bir sistem oluşturduklarını anlatan Özer, ikinci uygulama olarak mesleki gelişim toplulukları oluşturduklarını, öğretmenlerin meslektaşları, akademisyenler, alanında uzmanlar ile buluştuğu, tecrübelerini paylaştığı uygulama temelli bir eğitim yaklaşımını başlattıklarını bildirdi.

Bakan Özer, üçüncü yaklaşım olarak Öğretmen, Yönetici Hareketlilik Programını hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu program ise öğretmen ve yöneticilerimizin iyi örnekleri yerinde gördükleri ve kendi okullarına aktarabildikleri bir uygulamadır. Böylece öğretmenlerimiz ziyaret ettikleri okulun geliştirmiş olduğu olumlu kültürü kendi gözlem ve deneyimleriyle özümseme ve kendi okullarında hayata geçirme imkanı elde edecekler." dedi.

Öğretmenlerin tüm bu uygulamalarda aktif olarak kullanacakları Öğretmen Bilişim Ağı'nın kurulduğunu dile getiren Özer, ağın, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarlanarak iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaşmasına da katkı sunduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bakanlığımızca, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge sayısı yüzde 220 oranında artmıştır. Ortaya konan tüm bu yaklaşımlarda amacımız okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin sürekli yanında olarak siz değerli öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemektir." şeklinde konuştu.

Tüm bu programlarda kullanılmak için 2022 yılında bu alandaki bütçeyi 2021 yılına göre yaklaşık 35 kat artırdıklarını ifade eden Özer, mesleki çalışma programının başarılı geçmesini diledi.