Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Mimar Sinan\'ın Selimiye Camisi\'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları, Selimiye Camisi'nde hızla ilerliyor. Caminin minarelerindeki çalışmalar neredeyse tamamlanırken, kubbedeki restorasyon da son aşamaya geldi. Ayrıca, caminin iç ve dış mekanında eş zamanlı olarak kurşun yenileme, taş onarımı, kalem işleri ve ahşap kapı ve kepenklerin yenilenmesi gibi işlemler de gerçekleştiriliyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, yüklenici firmanın bu yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedeflediğini ifade etti.

24.03.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide çalışmalar iç ve dış mekanda eş zamanlı yürütülüyor.

Caminin 3 minaresinde çalışmalar tamamlanırken, diğer minaredeki çalışmalarda sona gelindi. Restorasyon ekipleri camideki kurşun yenileme ve taş onarım işlemlerini de bitirdi.

Kubbedeki restorasyon tamamlanırken kalem işleri ile ahşap kapı ve kepenklerin yenilenmesi sürüyor.

Ekipler, camiyi çevreleyen dış duvarlardaki çalışmalarına devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye'de çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Restorasyon kapsamında caminin her alanının elden geçirildiğini belirten Sezer, "Selimiye'de çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Minarelerde çalışmalar neredeyse tamamlandı. İç kısımda kalem işleri var. Kalem işleriyle ilgili olarak kurul da çalışmaya devam ediyor. Yüklenici firma büyük ihtimalle bu senenin sonuna kadar çalışmaları bitirmeyi hedefliyor. Normalde bitim tarihi 2025 ama bu sene bitirecek gibiyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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