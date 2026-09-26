Mimarlık Buluşması'nda Aladağ, antik izlerin yeterince araştırılmadığını söyledi - Son Dakika
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Mimarlık Buluşması'nda Aladağ, antik izlerin yeterince araştırılmadığını söyledi

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Mimarlık Buluşması\'nda Aladağ, antik izlerin yeterince araştırılmadığını söyledi
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Menteşe Belediyesinin şenliği kapsamındaki 19. Mimarlık Buluşması'nda Mimar Ertuğrul Aladağ, Muğla kent merkezindeki antik izlerin yeterince araştırılmadığını söyledi. Aladağ, Konakaltı, Asar, Kızıldağ ve Saburhane'deki buluntulara dikkati çekti, Başkan Aras da plaket verdi.

Menteşe Belediyesince düzenlenen 33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında 19. Mimarlık Buluşması gerçekleştirildi.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Yüksek Mimar Ertuğrul Aladağ, Muğla'nın Antik Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ dönemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aladağ, Muğla kent merkezindeki antik dönem izlerinin yeterince araştırılmadığını belirterek, Konakaltı çevresi, Asar, Kızıldağ ve Saburhane'de bulunan seramik ve küçük arkeolojik buluntulara dikkati çekti.

Asar'ın tepesinde ortaya çıkan altıgen desenli temel kalıntısından da söz eden Aladağ, kentteki arkeolojik çalışmaların geçmişte Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde başladığını ancak daha sonra devam etmediğini ifade etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da 19. Mimarlık Buluşması ile 33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği'nin aynı dönemde başlamasının anlamlı olduğunu söyledi.

Muğla'da koruma kültürünün 1970'li yıllarda, Türkiye'de koruma hareketinin yeni şekillendiği dönemde başlamasının önemli bir kazanım olduğunu belirten Aras, Karabağlar Yaylası'nda yaşam kültürünün halen sürdüğünü kaydetti.

Kültürel mirasın yalnızca yapılardan oluşmadığını vurgulayan Aras, "Yaşam kültürümüzü oluşturan geleneklerimiz, göreneklerimiz, örf ve adetlerimiz, zeybeğimiz ve kuşaktan kuşağa aktardığımız değerlerimiz korunması gereken kültürel mirasımızdır." dedi.

Buluşmanın sonunda Başkan Aras, şenliğe katkılarından dolayı Yüksek Mimar Aladağ'a plaket verdi.

Kaynak: AA
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