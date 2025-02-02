Minik Sanatçılar Ebru Sanatında Ustalık Kazanıyor

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6 yaşında Ebru sanatına başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta geleneksel ebru sanatına gönül veren minik sanatçılar, yaşlarından beklenmeyecek bir ustalıkla eserler ortaya koyuyor.

Türkoğlu ilçesinde Kadın Akademisi Zafer Parkı'nda açılan ebru kursuna katılan 6 yaşındaki Ayşe Koç ve 7 yaşındaki Kevser Üstün, fırçalarını suya daldırıp renkleri dans ettirerek sanata hayat veriyor. Önlüklerini giyip ebru tezgahının başına geçen minik ustalar, ailelerinin desteğiyle bu sanatta ilerliyor.

Kevser Üstün, ebru yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ben 7 yaşındayım. Ebru yapmayı ve ip atlamayı çok seviyorum. Bale öğretmeni olmak istiyorum. Ebru yaparken kendimi çok iyi hissediyorum ve bu kursa devam etmek istiyorum" dedi.

Ayşe Koç ise ebru sanatına olan ilgisinin küçük yaşta başladığını dile getirerek, "Ebru yapmaktan çok hoşlanıyorum. 5 yaşında başladım, şu an 6 yaşındayım ve devam ediyorum. Annemler bana sürpriz yaparak beni kursa yazdırdı. Bir yıldır ebru yapıyorum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.