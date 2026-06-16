Miniklerden Kartal Dansı Şov

Bilecik'te bir anaokulu öğrencileri dünyaca ünlü 'Kartal Dansı'nı Kazak Türklerinin geleneksel yöresel kıyafetlerini sahnelerken, büyük beğeni topladılar.

Bilecik Mor Mavi Anaokulu öğrencileri kentin tarihi yerlerinden olan Şeyh Edebali Külleyesi ve Saat Kulesi'nde unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Kazak Türklerinin geleneksel yöresel kıyafetlerini büyük bir özenle giyen öğrenciler, dünyaca ünlü 'Kartal Dansı'nı tarihi yerlerde sahneledi. Müzik eşliğinde sergilenen dans gösterisinde miniklerin birbirleriyle olan senkronizasyonu büyük beğeni topladı. Gösterinin özellikle Kazakistan başta olmak üzere farklı ülkelerde de ilgi görürken, okul sahibi Aliye Ayaz, kültürel bağları güçlendiren bu özel gösteri, uluslararası düzeyde de takdir topladığı söyledi. - BİLECİK