Miniklerden Unutulmaz Performans - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Miniklerden Unutulmaz Performans

Miniklerden Unutulmaz Performans
10.06.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Kardeş Kur'an Kursu Projesi yıl sonu programında minikler sahne aldı, duygusal anlar yaşandı.

Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Müftülükleri tarafından yürütülen "Kardeş Kur'an Kursu Projesi" kapsamında düzenlenen yıl sonu kapanış programında 4-6 yaş grubu öğrenciler sahne performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Kur'an tilavetleri, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ezbere okunması, Filistin temalı gösteriler ve mehter sunumu programa damga vurdu.

Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Müftülüklerinin ortaklaşa yürüttüğü "Kardeş Kur'an Kursu Projesi" kapsamında eğitim gören minik öğrenciler, yılsonu kapanış programında bir araya gelerek unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler hem aileleri hem de davetlileri duygulandırdı. Merkezefendi İlçe Müftülüğüne bağlı Mustafa Kemal Özdemir ve Ailesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile Pamukkale İlçe Müftülüğüne bağlı Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin birlikte sahne aldığı etkinlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu. Programa Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Merkezefendi ve Pamukkale ilçe müftüleri, müftülük personeli, Kur'an kursu öğreticileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonun tamamen dolduğu programda aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda ilk olarak minik öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Küçük yaşlarına rağmen sahnedeki özgüvenleri ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Kur'an tilavetlerinin ardından öğrencilerin aylar süren hazırlıklarla ortaya koyduğu gösteriler sahnelendi. Program boyunca hem manevi hem de milli değerlerin ön plana çıkarıldığı etkinlikler izleyenlerin takdirini topladı.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudular

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri Mustafa Kemal Özdemir ve Ailesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin sahne performansı oldu. Minik öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını eksiksiz ve ezbere okumaları salonda büyük heyecan oluşturdu. Henüz okul öncesi yaş grubundaki çocukların sergilediği performans karşısında duygulanan veliler ve davetliler, öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı. Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı Filistin temalı gösteri ise programa damga vuran bölümler arasında yer aldı. Miniklerin sahnelediği anlamlı gösteri izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, barış, kardeşlik ve dayanışma mesajları da ön plana çıktı. Gösterinin ardından sahne alan mehter ekibi büyük ilgi gördü. Öğrencilerin hep birlikte seslendirdiği "571" şiiri ve ilahiler ise salondaki coşkuyu daha da artırdı.

Programın sonunda Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörek tarafından yapılan dua, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Minik öğrenciler, öğreticileri ve aileleri için yapılan duaların ardından yıl boyunca gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, protokol üyeleri, öğreticiler, öğrenciler ve ailelerin birlikte çekildiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Denizli, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Miniklerden Unutulmaz Performans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: Miniklerden Unutulmaz Performans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.