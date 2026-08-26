Çivril, Miryokefalon Zaferi’nin 850. yılına hazırlanıyor - Son Dakika
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Çivril, Miryokefalon Zaferi’nin 850. yılına hazırlanıyor

Çivril, Miryokefalon Zaferi’nin 850. yılına hazırlanıyor
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Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü kapsamında Denizli'nin Çivril ilçesinde kutlama hazırlıkları başladı. 1176 Derneği öncülüğündeki komite, Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret ederek planlanan etkinlikleri aktardı.

Anadolu'nun Türk yurdu olmasında önemli bir dönüm noktası kabul edilen Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü için Çivril'de hazırlıklar başladı. 1176 Derneği öncülüğündeki kutlama komitesi, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret ederek planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

1176 Derneği Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık'ın öncülüğündeki komitede, 850. yıl kapsamında düzenlenmesi planlanan etkinlikler ele alındı.

Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'nun da katıldığı görüşmede, Miryokefalon Zaferi'nin Anadolu tarihindeki yeri ve yıl dönümünün anlamına uygun şekilde kutlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Çivril'de kapsamlı program

Denizli Valiliği koordinasyonunda; Çivril Kaymakamlığı, Çivril Belediyesi, 1176 Derneği, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumların katkılarıyla kapsamlı bir kutlama programı hazırlanması planlanıyor. Programda tarih ve kültür başta olmak üzere Çivril'in yerel değerlerini öne çıkaran çeşitli etkinliklerin yer alması bekleniyor.

Kutlama programının hazırlıklarının tamamlanmasının ardından etkinlik detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 1176 Derneği ve Çivril Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısıyla 850. yıl etkinliklerinin tanıtılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çivril, Miryokefalon Zaferi’nin 850. yılına hazırlanıyor - Son Dakika

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