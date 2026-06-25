Mısır Yapraklarından Sanat Eserleri

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen Bafra Zembili Atölye Çalışması ile mısır koçanı yaprakları aksesuar eşyalarına dönüşüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde Bafra Zembili Atölye Çalışması gerçekleştirildi. El Sanatları Bölümü Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır tarafından verilen eğitimlerde kadınlar, mısır yapraklarını sanat ve aksesuar eserlerine dönüştürmek için Bafra zembili tekniğini kullandı. Piyasada oldukça zor bulunan ve herkes tarafından bilinmeyen bu tekniğin son dönemde oldukça fazla rağbet gördüğünü dile getiren Karabayır, mısır yapraklarının her üründe rahatlıkla kullanılabildiğine dikkat çekti.

Çöpe atılacak mısır koçanı yapraklarının Bafra zembili tekniği ile yeniden gündelik kullanıma kazandırıldığını ifade eden Gülsen Karabayır, "Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında mısır yapraklarından Bafra zembil tekniğine uygun sepetler yapmayı öğretiyoruz. Mısır yaprağından üretilen bu ürünler gündelik hayatta da oldukça kullanılıyor. İnsanlar son dönemde bu ürünlere ilgi göstermeye başladı. Sıfır atık kapsamında da üretim yapıyoruz. Malzeme olarak mısırın dış yapraklarını toplayıp, kurutup, boyuyoruz. Yapım aşamasında bu mısır yapraklarını ıslatıyoruz. Sonrasında da zembil tekniğiyle istediğimiz ürüne bu yaprakları işliyoruz. Mısır yaprağı kullanarak sepet, çanta, duvar panosu, kalemlik gibi kişi ne istiyorsa o ürünü yapabiliyoruz. Her üründe kullanılabiliyor çünkü mısır yaprağı çok güzel şekil alıyor. Sonuç olarak atılan bir malzemeyi sanat eserine dönüştürüyoruz. Bu teknik çok bilinmiyor, o nedenle çok fazla da satın alınamıyor. Festival kapsamında çöpe atılan mısır yapraklarını sanat eserine dönüştürmeyi hanımlarımıza öğretiyoruz" dedi.

Festival kapsamındaki etkinliğe katılan kadınlar ise öğrendikleri teknik ile mısır yapraklarından üretecekleri ürünleri büyük bir memnuniyetle kullanacaklarını belirttiler. - SAMSUN