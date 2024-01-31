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MİT'in 97'nci yılına özel açılan 'Temas İstanbul' sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

MİT'in 97'nci yılına özel açılan 'Temas İstanbul' sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

MİT\'in 97\'nci yılına özel açılan \'Temas İstanbul\' sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci yılına özel olarak açılan 'Temas İstanbul' sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergide Türkiye gazetesi detayı dikkat çekiyor. Sergi, Türk istihbarat tarihine ait belgeler ve ekipmanları içeren dört farklı bölümden oluşuyor. Sergi, 11 Şubat'a kadar ziyarete açık kalacak.

31.01.2024 23:41
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MİT'in 97'nci yılına özel açılan "Temas İstanbul" sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

"Temas İstanbul" sergisinde "Türkiye" gazetesi detayı dikkat çekti

İSTANBUL - Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci yılına özel hazırlanan "Temas İstanbul" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 11 Şubat'a kadar açık olacağı öğrenilen sergide "Türkiye" gazetesi detayı dikkat çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'nci yılına özel olarak açılan "Temas İstanbul" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Ocak'tan bu yana ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türk istihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu sergi, "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölümden oluşuyor.

Sergide "Türkiye" gazetesi detayı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihsel sürecini ve gelişimini anlatan sergide bir detay dikkat çekti. Sergi alanındaki ekranda oynatılan MİT tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun gösterildiği animasyonda Türkiye gazetesinin bulunması göze çarptı. Animasyonun son kısmında, bir vatandaşın MİT'in başarılı operasyonuna dair gelişmeleri Türkiye Gazetesi'nden okuduğu gösterildi.

Sergi 11 Şubat'a kadar açık kalacak

İstihbarat anlamında bilgi ve görseli taşıyabilmekte kullanılan birçok ekipmanın bir araya getirildiği "Temas İstanbul" sergisinin, 11 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat MİT'in 97'nci yılına özel açılan 'Temas İstanbul' sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'in 97'nci yılına özel açılan 'Temas İstanbul' sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
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