Mızraktan Baruta Sergisi Çorum'da Açıldı

22.05.2026 17:20
Çorum Müzesi'nde 72 tarihi eser, 'Mızraktan Baruta Sergisi' ile ziyaretçileri bekliyor.

Çorum Müzesi'nde düzenlenen "Mızraktan Baruta Sergisi"nde yaklaşık 5 bin yıl önce kullanılan mızrak uçlarından Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan silahlara kadar 72 tarihi eser ziyarete açıldı.

Çorum Müze Müdürlüğünce, Müzeler Haftası kapsamında "Mızraktan Baruta Sergisi" düzenlendi.

Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2026'da Müzeler Haftası kutlamaları için "Bölünmüş bir dünyayı birleştiren müzeler" temasının belirlendiğini söyledi.

Müzelerin yalnızca geçmişin izlerini koruyan mekanlar olmadığını belirten Çakar, "Aynı zamanda kültürler arasında köprüler kuran, farklı sesleri bir araya getiren ve ortak bir insanlık bilinci oluşturan, yaşayan kurumlardır. Her eser, her obje geçmişten günümüze uzanan bir hikayeyi, bir kimliği ve bir değeri temsil etmektedir. Müzeciler olarak bu mirası korumanın ötesinde onu anlamlandırmak, paylaşmak ve gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir sorumluluk taşıyoruz." dedi.

Çorum Müzesi arkeologlarından Mücahit Çördük de sergi hakkında sunum yaptı.

Açılış töreninin ardından Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Müze Müdürü Metin Çakar, açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

Çördük, gazetecilere, sergide daha önce gün yüzüne çıkmamış ve teşhir edilmemiş 72 eserin yer aldığını söyledi.

Eserlerin Eski Tunç Çağı ile Geç Osmanlı dönemini kapsadığını anlatan Çördük, "Mızraktan Baruta Sergisi'nde, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait, Eski Tunç Çağı'ndan taş baltalar, mızrak, ok uçları ve silahlar, yakın döneme ait kılıçlar ve silahlar yer alıyor." ifadesini kullandı.

Sergide yer alan arkeolojik eserlerin Eskiyapar, Alacahöyük, Şapinuva, Hattuşa gibi ören yerlerindeki arkeolojik kazılarda bulunduğunu aktaran Çördük, bazı eserlerin de farklı bölgelerden Çorum Müzesi'ne getirildiğini kaydetti.

Sergi, 6 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:28:22. #7.12#
