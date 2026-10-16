Moldova'nın bağımsızlığının 35. yılı pullarla PTT Pul Müzesi'nde anılıyor - Son Dakika
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Moldova'nın bağımsızlığının 35. yılı pullarla PTT Pul Müzesi'nde anılıyor

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Moldova\'nın bağımsızlığının 35. yılı pullarla PTT Pul Müzesi\'nde anılıyor
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PTT Pul Müzesi'nde, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile PTT iş birliğinde Moldova'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü pul sergisi açıldı. Sergide Moldova'nın kültürel mirasının tanıtılması ve iki ülke dostluğunun kültürel diplomasiyle güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) iş birliğinde, PTT Pul Müzesi'nde "Moldova Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 35. Yıl Dönümü Pul Sergisi" açıldı.

PTT Pul Müzesi'nde "Moldova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35'inci yıl dönümü" dolayısıyla Pul sergisi açıldı. PTT AŞ ile Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde hazırlanan sergide Moldova'nın kültürel mirasının tanıtılması hedeflendi. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerin kültürel diplomasi aracılığıyla güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlandı.

"Serginin sona ermesinden sonra da devam edebilecek bir diyaloğu oluşturur"

Pulların özel bir niteliği olduğunu belirten Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, "Seyahat ederler, sınırları aşarlar, evlere, koleksiyonlara ve müzelere ulaşırlar. Üzerlerinde temsil edilen ülkeyi ziyaret etme fırsatı bulamamış insanlarla iletişime geçerler, geldikleri yer hakkında bir mesaj taşır. Serginin sona ermesinden çok sonra da devam edebilecek bir diyalog oluşturur" diye konuştu.

"Bu sergide, Türkiye ile Moldova arasındaki dostluğun kültür ve sanat aracılığıyla ifade edildiği anlamlı buluşmadır"

Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin kültürel diplomasi yoluyla daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden PTT A.Ş. Genel Müdürü Doktor Hakan Gülten, şunları kaydetti:

"PTT Pul Müzesi aracılığıyla tarihi, kültürel birikimin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sebeple 'Moldova Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 35'inci YılDönümü Pul Sergisi'nde Moldova'nın kültürel zenginliklerinin ülkemizde daha geniş kitlelerce tanınmasına olanak sağlayacaktır. Ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, kültürel değerlerin paylaşılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve toplumların birbirini daha yakından tanımasıyla da mümkün olur. Bu sergi de, Türkiye ile Moldova arasındaki dostluğun kültür ve sanat aracılığıyla ifade edildiği anlamlı buluşmadır."

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
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