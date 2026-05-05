Mom Fest: Annelere Özel Etkinlik

Forum Gordion' Anneler Günü'ne özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Forum Gordion, 10 Mayıs'a kadar devam edecek olan "Mom Fest" ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinliğin hem alışveriş hem de deneyim odaklı bir buluşma olması bekleniyor. Türk tasarımcıların özgün, el yapımı ürünlerinin sergileneceği ve satışa sunulacağı etkinlikte, annelerine anlamlı ve farklı bir hediye arayanlar için farklı seçenekler yer alıyor.

"Mom Fest" kapsamında takıdan tekstile, ev dekorasyonundan kişisel aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürünler Forum Gordion ziyaretçileriyle buluşacak.

Ziyaretçiler kendi tasarımlarını yapabilecek

Festivalde alışverişin yanı sıra düzenlenecek çeşitli atölyeler sayesinde ziyaretçiler hem keyifli vakit geçirecek hem de kendi el emeği ürünlerini tasarlama fırsatı yakalayacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek atölyeler, annelerin çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirmesini hedeflerken her yaştan katılımcıya hitap eden interaktif deneyimler sunacak. Çerçeve Atölyesi'ne katılanlar, Fotoğraf Çekim Alanı'nda anneleriyle çektirdikleri fotoğrafların çıktılarını anında alarak kendi çerçevelerini tasarlayabilecek. Ayrıca her yaştan ziyaretçi, kendilerini bekleyen hayal duvarını diledikleri gibi renklendirebilecek. - ANKARA