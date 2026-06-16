MSKÜ'lü Akademisyenlere ulusal beste yarışmasında birincilik - Son Dakika
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MSKÜ'lü Akademisyenlere ulusal beste yarışmasında birincilik

MSKÜ\'lü Akademisyenlere ulusal beste yarışmasında birincilik
16.06.2026 13:31  Güncelleme: 13:33
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Harun Keskin ve Öğretim Görevlisi Dr. Çağrı Başbuğ, Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği 'SETAP Yeşil Atölye Ulusal Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda 'Çöpü Doğaya Atma Çöpü Kovaya At' adlı eserleriyle birinci oldu. Yarışmada iklim değişikliği, sıfır atık ve su temaları işlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Harun Keskin ve Öğretim Görevlisi Dr. Çağrı Başbuğ, birlikte katıldıkları besteleme yarışmasında birincilik ödülü kazandı.

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'SETAP Yeşil Atölye Ulusal Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda birbirinden değerli eserler Konya Selçuklu Sahne'de Dünya Çevre Günü'nde ödüllendirildi.

Müziğin evrensel dili aracılığıyla İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su temasına dikkat çekilen yarışma kapsamında dereceye giren 7 eser, Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi, Selçuklu Bilsem Öğrencileri ve SETAP Yeşil Atölye Çocuk Korosu tarafından seslendirildi.

Yarışmada, MSKÜ'lü Dr. Öğretim Üyesi Harun Keskin ve Öğretim Görevlisi Dr. Çağrı Başbuğ tarafından bestelenen 'Çöpü Doğaya Atma Çöpü Kovaya At' isimli eser birinci oldu. Ayrıca, Üniversite Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans 4. Sınıf öğrencisi Ediz Karasulu, 'Dünyanın Ateşi Çıkmış' adlı şarkısıyla mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Son yıllarda önemli başarılara imza atan Müzik Öğretmenliği Programı, ülkemiz eğitim müziği değerlerine katkı sunarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini sanatsal açıdan başarıyla temsil etmeye devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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