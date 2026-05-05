MTK Koleji'nde Öğrenci Resim Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MTK Koleji'nde Öğrenci Resim Sergisi

MTK Koleji\'nde Öğrenci Resim Sergisi
05.05.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTK Koleji öğrencilerinin resim sergisi, sanatseverlerle buluşarak yeteneklerini sergiledi.

MTK Koleji Ortaokulu öğrencilerinin bireysel ve kolektif çalışmalarından oluşan karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Akrilik boya tekniğiyle hazırlanan eserlerde desen çalışmaları, portreler ve özgün kompozisyonlar öne çıktı.

Sergide yer alan çalışmalar, öğrencilerin sanatsal ifade gücünü ve estetik bakış açılarını yansıtırken, aynı zamanda yenilikçi düşünme becerilerinin gelişimine de katkı sundu. Her bir eser, öğrencilerin duygu dünyasını ve bireysel bakış açılarını izleyiciyle buluşturan özgün anlatımlar içerdi.

Resim öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin yalnızca teknik becerilerini değil aynı zamanda özgüvenlerini ve kendilerini ifade etme yetkinliklerini de güçlendirdi. Sergi, sanat eğitiminin öğrencilerin çok yönlü gelişimindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

28 Nisan'da Veliler, öğretmenler ve davetlilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve 30 Nisan'a kadar kapılarını açık tutan sergi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin niteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür etkinliklerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

MTK Koleji yönetimi öğrencilerin sanatsal yönlerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyan etkinliklerle eğitim yaklaşımını zenginleştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda düzenlenen sergi, genç yeteneklerin desteklenmesi ve sanatla büyüyen bireylerin yetiştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MTK Koleji'nde Öğrenci Resim Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:40:48. #7.12#
SON DAKİKA: MTK Koleji'nde Öğrenci Resim Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.