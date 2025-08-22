Mücahit Diyar Arız'dan Deniz Temalı Metal Heykeller - Son Dakika
Kültür Sanat

Mücahit Diyar Arız'dan Deniz Temalı Metal Heykeller

Mücahit Diyar Arız'dan Deniz Temalı Metal Heykeller
22.08.2025 11:16
Eskişehirli sanatçı Mücahit Diyar Arız, hurda metallerle deniz canlılarının heykellerini yapıyor.

Eskişehir'de yaşayan metal heykel sanatçısı 22 yaşındaki Mücahit Diyar Arız, baba mesleği olan balıkçılıktan ilham alarak hurda metalleri kullanarak deniz canlılarının heykellerini oluşturdu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden bu yıl mezun olan Arız, kendisi gibi metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul'un Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde asistanlık yapmaya başladı.

Çeşitli sergi ve yarışmalara katılmak için hurda metalleri kullanarak heykeller yapan Arız, küçük yaşlardan itibaren baba mesleği olan balıkçılıkla iç içe olduğundan eserlerinde deniz canlılarını tema olarak kullanmak için kolları sıvadı.

Heykellerinin üretim sürecine tasarımla başlayan Arız, çizimlerine uygun hurda malzemeleri temin ediyor, eserlerinde hurda metallerin yanı sıra düz metal plakalar da kullanıyor.

Fener balığından deniz atına, kılıç balığından denizanasına 23 farklı deniz canlısının çeşitli boyutlarda metal heykellerini yapan Arız, eserlerini açacağı kişisel sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunmayı hedefliyor.

Mücahit Diyar Arız, AA muhabirine, hurda metallerden yaptığı eserlerinde sevdiği konuları çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

Eserlerinden çoğunlukla "deniz" teması kullandığını belirten Arız, şöyle konuştu:

"Çünkü balıkçılık, baba mesleğimiz. Küçüklüğümden beri balıkçılıkla iç içeyim. Balık figürleri yapmaktan mutluluk duyuyorum. Okulda da öyleydi. Farklı şeyler yapıyordum ama balığı yapmak hem hızlı çalıştığımı fark etmemi hem de malzemeyi tanımama olanak sağladı."

"Kişisel sergimi 'deniz' temasıyla açmayı planlıyorum"

Arız, insanların yaşamlarını sürdürmelerinde denizin her zaman önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, bu noktadan hareketle çalışmalarına yön verdiğini kaydetti.

Kariyerini bu alanda sürerek en iyi olmak için çaba göstereceğini dile getiren Arız, şunları kaydetti:

"Yurt dışına işler yapmayı istiyorum. Genelde hep karma sergilere katıldım. Kişisel sergimi 'deniz' temasıyla açmayı planlıyorum. Oraya girildiğinde görüntüsü, ışığı ve sesiyle sanki suyun altındaymış gibi hissettirmek beni çok heyecanlandırıyor. Bazen kendi kendime kafamın içinde planlarken bile heyecanlanıyorum."

10:41
