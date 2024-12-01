Mudanya'da Ritim Terapisi Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mudanya'da Ritim Terapisi Etkinliği

Mudanya\'da Ritim Terapisi Etkinliği

Düm KA Ritim Topluluğu etkinliği, Mudanya'da 80 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

01.12.2024 19:17
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Düm KA Ritim Topluluğu'nun etkinliği ilgi gördü.

Mudanya Ritim Terapisti Kaplan Polat, koordinatör Asuman Köseoğlu, sunucu Ferda Kutluay Çalışkan ve grup sorumlusu Aslı Doğan'ın öncülüğünde, bir kır bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 80 kişi katıldı.

Etkinlikte, tumba, bongo, darbuka, sharkes, djembe, davul, surdo, yağmur çubuğu, tambourim, agogo bell, marakas, rocar ve tef gibi çeşitli perküsyon enstrümanları kullanıldı. Ayrıca kalem, daktilo ve çakmak gibi nesnelerle melodik sesler çıkarıldı.

Eğitmen Kaplan Polat, yaptığı açıklamada, insanların ritim terapi ile yoğun temponun oluşturduğu stresten kurtulmasını ve müziğin büyüsüyle eğlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Polat, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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