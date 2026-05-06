Mudanya'da 'What's In My Head' Sergisi

06.05.2026 02:38
Rabia Alabay'ın kişisel sergisi, zihinsel süreçleri ve duyguları dijital illüstrasyonlarla sunuyor.

Mudanya Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rabia Alabay'ın "What's In My Head" adlı 2. kişisel sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçının iç dünyasını, zihinsel süreçlerini ve duygusal katmanlarını dijital illüstrasyonlarla yansıttığı sergi, sanatseverlerden ilgi gördü.

Mudanya Üniversitesi Sergi Alanı'nda açılan sergide, toplam 15 eserden oluşan koleksiyon ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. "What's In My Head" başlıklı sergide Alabay, zihni; düzenli düşünceler ve doğrusal hikayelerden çok kırık hayaller, yarım kalmış cümleler ve tekrar eden duyguların akışkan bütünü olarak yorumladı. Bu yaklaşım, eserlerde de güçlü bir şekilde hissedildi.

Üçlü seriler halinde kurgulanan çalışmalarla hikaye anlatımı oluşturan sergide; mitoloji, duygu temsilleri ve kaligrafik ifadeler dijital illüstrasyonlarla bir araya geldi. Carl Gustav Jung'un 'gölge arketipi' ve Joseph Campbell'ın 'Kahramanın Sonsuz Yolculuğu' eserinden ilham alan çalışmalar, izleyiciyi yalnızca görsel değil zihinsel bir yolculuğa da davet ediyor.

Serginin açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Rabia Alabay, ikinci kişisel sergisini Mudanya Üniversitesi'nde açmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Her üçlü seri ayrı bir hikaye anlatıyor. Mitolojik hayaller, duygu temsilleri ve deneysel kaligrafiyi dijital illüstrasyonlarla buluşturdum. Kafamda yarım kalmış duyguların ve melankolinin ifadesini bu eserlerde çözmeye çalıştım. Toplam 15 eserden oluşan sergimiz bir hafta boyunca açık olacak" dedi.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Ahmet Kesik ise serginin felsefi derinliğine dikkat çekerek, "Her görselin arkasında büyük bir hikaye ve fikri altyapı var. Sergi bize bir aydınlanmayı, uyanışı gösteriyor. Aynı zamanda sanatçının iç dünyasına da kapı aralıyor. Çok değerli ve etkileyici bir çalışma olmuş" diye konuştu.

İzleyiciyi net anlamların ötesine geçmeye ve kendi zihinsel süreçleriyle yüzleşmeye davet eden "What's In My Head" sergisi, bireysel deneyim ile evrensel duygular arasında köprü kurarken, sanatın düşünceyle kurduğu karmaşık ilişkiyi keşfetmek isteyenler için dikkat çekici bir deneyim sunuyor.

Sergi, önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

