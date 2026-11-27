Müftü Tüfekçioğlu Ören Camii'nde sabah namazı kıldırıp cemaatle sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, Ören Camii'nde sabah namazını kıldırdıktan sonra imam Kadir Özdemir ve cemaatle sohbet etti. İlçede 45 cami bulunduğunu belirten Tüfekçioğlu, ziyaretlerinin süreceğini ve her vakti farklı camide kılmaya çalıştığını dile getirdi.
Burhaniye ilçesinde Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, cami ziyaretlerini sürdürüyor. Sabah namazını Ören Camiinde kılan Tüfekçioğlu, cemaatle tanıştı ve sohbet etti.
Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, ilçedeki camileri ziyaret etmeye devam ediyor. Ören Camiini ziyaret eden Tüfekçioğlu, cemaatle sohbet etti. Sabah namazını da kıldıran Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, cami ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Namaz sonrası imam Kadir Özdemir ve cemaatle sohbet eden Tüfekçioğlu, "İlçemizde 45 camimiz bulunmaktadır. Her vakti farklı camide kılmaya çalışıyorum. Bu sabahda Ören camisindeyiz. Cemaatimizle tanıştık. Onlarla sohbet ettik. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.
Kaynak: İHA
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