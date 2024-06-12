Muğla Bodrum açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar teknelere eşlik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Muğla Bodrum açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar teknelere eşlik etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan iki yunus çevredeki teknelere eşlik etti. Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı 1. Etap açılış etkinliği için Bitez açıklarındaki Görecek Adası'na ilerleyen teknedeki vatandaşlar, iki yunusun deniz yüzeyine çıktığını fark etti. Yunuslar, teknelere yakın seyrederek ilerledi. Bir süre su yüzeyine çıkarak teknelere eşlik eden yunuslar, daha sonra açıkta gözden kayboldu.

12.06.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan iki yunus çevredeki teknelere eşlik etti.

Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı 1. Etap açılış etkinliği için Bitez açıklarındaki Görecek Adası'na ilerleyen teknedeki vatandaşlar, iki yunusun deniz yüzeyine çıktığını fark etti.

Yunuslar, teknelere yakın seyrederek ilerledi. Bir süre su yüzeyine çıkarak teknelere eşlik eden yunuslar, daha sonra açıkta gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Bodrum, Bitez, Muğla, Çevre, Doğa, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muğla Bodrum açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar teknelere eşlik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar teknelere eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement