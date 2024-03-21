Muğla\'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinliklerinde 30 bin fidan dikildi

Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Menteşe ilçesinin Düzey mevkisinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, öğretmenler, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar fidanları dikip can suyunu verdi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuşmasında, hem baharın gelişini hem nevruzu hem de Dünya Ormancılık Günü'nü fidan dikerek kutladıklarını söyledi.
Kentte 30 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"Fidan dikmek kadar orman varlığımızı korumakta hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Yüzölçümünün yüzde 68'i ormanlarla kaplı yeryüzü cenneti Muğla'da son 21 yılda 510 milyon fidan toprakla buluşturuldu, 20 bal ormanı oluşturuldu. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nın ormana ve tabiata karşı olan sevgi ve ilgimizin artmasına vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı ormanlarımızı koruma konusunda daha hassas ve sorumlu olmaya davet ediyorum."
Etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
"Yangınlardan sonra Marmaris'te 500 bin fidan dikildi"
Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki yanan ormanlık alanda defne, keçi boynuzu, selvi ve fıstık çamı 5 bin fidan dikilip can suyu verildi.
Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, 2021'de zarar gören ormanlık alanda dikilen fidanların boyunun 3 metreye yaklaştığını dile getirdi.
Çocuklar ve vatandaşlarla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Yangınlardan sonra Marmaris'te 500 bin fidan dikildi. 200 milyon tohum dikimi yapıldı. Fidanlarımızın dikimleri başarılı oluyor." diye konuştu.
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Kocaeli'de baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İzmit'teki etkinlikte, Cumhuriyet Bulvarı'ndan kent meydanına bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Burada yakılan ateşin ardından halk oyunu ve çeşitli dans gösterileri sunuldu, şiirler ve Manas Destanı okundu. Etkinlikte, Nevruz Bayramı'nın simgesi, Türk kültüründe yaşam otu olarak da bilinen semeni, Vali Seddar Yavuz'a takdim edildi. Vali Yavuz, Nevruz Bayramı'nın, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe davet eden bir bayram olduğunu söyledi. Türk dünyasının kucaklaşmasını, barış, kardeşlik ve huzur şarkılarının söylenmesini arzu ettiğini belirten Yavuz, 'Biz dünyaya hakkı ve hukuku haykırmış her daim adaletin yanında olmuş; sömürmemiş, öldürmemiş, katletmemiş, gözyaşı silmiş, ekmeğini paylaşmış bir milletin evlatları olarak medeniyetimize sahip çıkmalıyız.' dedi. Medeniyetini bilmeyenlerin asimile olacağını dile getiren Yavuz, 'Biz Türk'üz, Türk milletiyiz. Dün büyüktük, bugün de büyüğüz, yarın daha büyük olacağız. Büyüklüğümüzü her daim haktan, hukuktan ve adaletten yana kullanacağız. Türk milleti her daim hakkın yanında durur.' ifadelerini kullandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de nevruzun kaynaşmayı, insanlarla ilişkileri güçlendirmeyi simgelediğini belirterek, 'Baharın gelişiyle yeni umutlar yeşerir ve yeni maceralara atılırız. Birlikte nice nevruzlara ulaşmak dileğiyle sevgi, barış dolu bir dünya dileğiyle.' diye konuştu. Program, katılımcıların yumurta tokuşturması ve örste demir dövmesinin ardından sona erdi. Etkinliğe, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş ve vatandaşlar katıldı.
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