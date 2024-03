Muğla\'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinliklerinde 30 bin fidan dikildi

Kocaeli'de Nevruz Bayramı kutlamaları düzenlendi

Kocaeli'de baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İzmit'teki etkinlikte, Cumhuriyet Bulvarı'ndan kent meydanına bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Burada yakılan ateşin ardından halk oyunu ve çeşitli dans gösterileri sunuldu, şiirler ve Manas Destanı okundu. Etkinlikte, Nevruz Bayramı'nın simgesi, Türk kültüründe yaşam otu olarak da bilinen semeni, Vali Seddar Yavuz'a takdim edildi. Vali Yavuz, Nevruz Bayramı'nın, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe davet eden bir bayram olduğunu söyledi. Türk dünyasının kucaklaşmasını, barış, kardeşlik ve huzur şarkılarının söylenmesini arzu ettiğini belirten Yavuz, 'Biz dünyaya hakkı ve hukuku haykırmış her daim adaletin yanında olmuş; sömürmemiş, öldürmemiş, katletmemiş, gözyaşı silmiş, ekmeğini paylaşmış bir milletin evlatları olarak medeniyetimize sahip çıkmalıyız.' dedi. Medeniyetini bilmeyenlerin asimile olacağını dile getiren Yavuz, 'Biz Türk'üz, Türk milletiyiz. Dün büyüktük, bugün de büyüğüz, yarın daha büyük olacağız. Büyüklüğümüzü her daim haktan, hukuktan ve adaletten yana kullanacağız. Türk milleti her daim hakkın yanında durur.' ifadelerini kullandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de nevruzun kaynaşmayı, insanlarla ilişkileri güçlendirmeyi simgelediğini belirterek, 'Baharın gelişiyle yeni umutlar yeşerir ve yeni maceralara atılırız. Birlikte nice nevruzlara ulaşmak dileğiyle sevgi, barış dolu bir dünya dileğiyle.' diye konuştu. Program, katılımcıların yumurta tokuşturması ve örste demir dövmesinin ardından sona erdi. Etkinliğe, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş ve vatandaşlar katıldı.