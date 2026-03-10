Muğla'da Sanat ve Gençlik Buluşması - Son Dakika
Muğla'da Sanat ve Gençlik Buluşması

10.03.2026 23:13
Muğla'da, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Sanatın diliyle değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Yatağan Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programı öncesi serginin açılışı Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 170'e yakın eserin yer aldığı sergiyi gezen Akbıyık, eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İftar programında gençlerle bir araya gelen Akbıyık, yaptığı konuşmada, her gün toplumun farklı kesimleriyle iftar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehit aileleri, yaşlılar, öksüz ve yetimler, askerler, polisler, cezaevindeki hükümlülerle iftarda bir araya geldiklerini belirten Akbıyık, Yatağan'da da gençlerle buluştuklarını ifade etti.

Akbıyık, 2025'in "Aile Yılı" olduğunu hatırlatarak, Muğla'da 2026 yılını da "Gençlik Yılı" ilan ettiklerini dile getirdi.

Ailenin toplumun, devletin, milletin en önemli dayanağı olduğuna dikkati çeken Akbıyık, ailenin de en önemli dayanağının gençler olduğunu vurguladı.

Akbıyık, şöyle konuştu:

"Gençliğe bir farkındalık yaratmak, dikkati çekmek, onları anladığımızı, onlarla beraber geleceğe yürüyeceğimizi bir kez daha ifade etmek için 12 aya yayılmış, her ay farklı bir konusu olan etkinliklerle 2026'yı 'Gençlik Yılı' olarak değerlendiriyor ve kutluyoruz. Gençlerimiz geleceğimizin teminatı. Cumhuriyet'imizi, bu toprakları, bu devleti onlara emanet edeceğiz. Dolayısıyla onların madden ve manen en iyi şekilde yetişmeleri hem bizler hem kendileri hem de devletimiz ve milletimiz için çok önemli."

Gazze'deki soykırıma, Müslümanların katledilmesine, İran'da devam eden savaşa ve Doğu Türkistan'da yaşananlara dikkati çeken Akbıyık, Müslüman'ın, Türk'ün her şekilde madden ve manen güçlü olması gerektiğini söyledi.

İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından öğrencilerin sunduğu ramazan gösterisi ilgiyle izlendi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Akbıyık'a, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay hat sanatı eseri takdim etti.

Programa, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mesut Günay, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.