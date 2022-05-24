"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi

24.05.2022 14:54

Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel ürünler ikram edildi.

Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel ürünler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Dalaman'da tören düzenlendi.

Dalaman cadde ve sokaklarında yapılan davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşünün ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Mehmetçik Parkı'nda Türk Mutfağı standı açılışından sonra katılımcılara, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul tarafından, sac böreği, tarhana, keşkek, yoğurtlama, lokma ve baklava ikram edildi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, 21-27 Mayıs haftasının Türk Mutfağı Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Bizim kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi de mutfağımızdır. Dünyanın en çeşitli, en lezzetli mutfaklarından bir tanesi Türk mutfağı. Mutfağımızdaki güzel yemekleri, leziz yemekleri gelecek nesillere de aktarmak ve unutulmalarına engel olmak için bu hafta kutlanacak." dedi.

Yerleşik yabancılar Türk yemekleriyle yarıştı

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancılar, öğrendikleri Türk lezzetleriyle yemek yarışması düzenledi. Kayaköy Antik restoranda Kadir Çöpdemir ve Asuman Kerkez'in katılımı ve sunumlarıyla düzenlenen yemek yarışmasında yerleşik yabancılar hazırladıkları Türk yemekleriyle izleyicilerden tam not aldı.

Yarışmada Asırlık Tariflerde Türk Mutfağı kitabına sadık kalarak kuru fasulye, pilav, kıymalı makarna, kabak ve biber dolması, menemen ve kısır gibi geleneksel Türk yemekleri yapıldı.

Yarışmada jüri üyesi olan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Türk mutfağına göstermiş oldukları ilgiden dolayı katılanlara teşekkür etti.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Kaynak: AA

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