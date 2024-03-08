Muğla Datça\'da Sirtaki Festivali Başladı

Bartın'daki Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine Alındı

Bartın'da 200 yıldır kadınların ürettiği sebze, meyve ve yoğurt gibi ürünlerin satıldığı Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine alındı. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilen Galla Pazarı, koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla envantere dahil edildi.