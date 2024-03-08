Muğla'nın Datça ilçesinde, Sirtaki Festivali başladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileriyle başlayan etkinlikte, Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) Belediye Başkanı Elefterios Papakaladoukas'ın yaptığı dans izlendi. Yurtiçi ve yurt dışından gelen 150 dansçının sirtaki, sokak gösterisi ve dans performansı beğeni topladı.
Etkinlik sponsoru Datça Haber Gazetesi sahibi Haluk Laçin, misafirlere teşekkür etti.
Fidan dikimi, imza günü ve söyleşilerin de yer alacağı festival 10 Mart'ta sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Muğla Datça'da Sirtaki Festivali Başladı - Son Dakika
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın düzenlediği 3. Efeler Gastronomi Festivali'nin ilk gününde İtalyan Şefler tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli enginar yemekleri sunuldu.
Yunus Emre Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türkiye'den gelen kadın akademisyenlerin eserlerinden oluşan '4 kadın 4 sanat' sergisi açtı. Sergide, keçe, seramik, kumaş ve takı gibi geniş bir yelpazede çalışma atölyeleri düzenlenecek ve akademisyen sanatçıların kişisel eserleri sergilenecek. Etkinliğe Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanları ve çok sayıda Lübnanlı kadın katıldı.
Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna' etkinliğine, davetliler katıldı. Etkinlikte, kadınlar fırsat eşitliği, özgürlük ve demokrasi için seslerini yükseltti. Etkinliği düzenleyen kuruluşlar, gelecek yıllarda etkinliği daha da büyüterek rekor denemesi yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı. Geçen yıl başlanan revize restorasyon projesi kapsamında türbenin kubbe kurşun örtüsü ve ahşap döşemesi yenilendi, nemlenme sorununa karşı drenaj çalışması ve boyası yapıldı. Türbenin açılışında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.
Bartın'da 200 yıldır kadınların ürettiği sebze, meyve ve yoğurt gibi ürünlerin satıldığı Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine alındı. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilen Galla Pazarı, koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla envantere dahil edildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen törende, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı da kadınların toplumun her alanında var olduğunu vurguladı. Törenin ardından resim sergisi gezildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?