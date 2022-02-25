Muğla'nın alternatif pazarlarda tanıtımına YİKOB desteği - Son Dakika

Muğla'nın tarihi ve kültür varlıklarının ortaya çıkarılmasında ve turizme kazandırılmasına destek olan Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) alternatif turizm pazarlarında tanıtımına yönelik projelere de destek veriyor.

Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ve YDA Dalaman Havalimanı tarafından hazırlanan alternatif turizm tanıtım projesinin değerlendirildiği toplantıda YİKOB'un destek vereceği kaydedildi.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcıları Suphi Olcay ve Baha Başçelik, Muğla Vakfı Genel Müdürü Tayyar Şaşmaz, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli, YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur katıldı.