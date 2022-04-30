Muhsin Ertuğrul, vefatının 43. yılında anıldı - Son Dakika
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Muhsin Ertuğrul, vefatının 43. yılında anıldı

30.04.2022 12:12
Muhsin Ertuğrul, vefatının 43. yılında anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından oyuncu, yazar, çevirmen, tiyatro ve sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul, ölümünün 43. yılında kabri başında andı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından oyuncu, yazar, çevirmen, tiyatro ve sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul, ölümünün 43. yılında kabri başında andı.

Şehit Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre anma programına, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak'ın da aralarında olduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları Zihni Göktay, Emin And, Uğurtan Atakan, Onur Demircan, Tankut Yıldız ve Erkan Akkoyunlu katıldı.

Burada Göktay, İşsever, Atakan ve And birer konuşma yaptı.

Anma programı, Muhsin Ertuğrul'un sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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