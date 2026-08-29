Muhsin Yazıcıoğlu Tablosu Erzurum\'da Sergileniyor

Erzurumlu ressam ve görsel sanatlar öğreticisi Fesih Özyurt (64), 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu tabloyu, Çifte Minareli Medrese'de açtığı 18. kişisel "Tabiatın Renkleri" yağlı boya resim sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri ve kazanın meydana geldiği arazinin de resmedildiği tablo, sergide dikkat çeken eserlerden biri oldu. Yaklaşık 40 yıldır resim sanatıyla iç içe olan Özyurt, Yazıcıoğlu'nun unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla hazırladığı tabloya her sergisinde yer verdiğini söyledi.

Tarıhi medresede açılan sergide toplam 47 tablo yer alırken, eserlerde Erzurum'un kültürü ve tarihi yerlerinin yanı sıra Nene Hatun, Sarıkamış şehitleri, doğa manzaraları, Narman Peri Bacaları, hayvanlar, müzik, orman yangınları ve Gazze dramı gibi farklı konular da işlendi.

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun unutulmaması gerektiğine inanıyorum"

Yaklaşık 40 yıldır resim sanatıyla iç içe olduğunu ifade eden Fesih Özyurt, "Şu anda Erzurum Yıldızkent'te resim atölyemde 12 yıldır çalışmalarıma, faaliyetlerime devam ediyorum. Çok önemli bir dava insanımızı kaybettik, çok önemli bir siyasetçiyi kaybettik. Rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun. Muhsin Bey Türkiye'de gerçekten kendi alanında çok sevilen, sayılan; vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip bir insandı. Onu kaybettiğimiz o gece seyrettiğimde gözyaşları içerisinde öz kardeşimi, ağabeyimi kaybetmiş kadar beni etkilemiştir. Onu gençlerimize nasıl aktarabiliriz diye düşündüm. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir dava adamının unutulmaması gerektiğine inanıyorum. Bunu böyle birkaç gün çalışarak yağlı boya tablosunu vücuda getirdik. Her sergimde de mutlaka bulundurmak istiyorum. Yeni neslin böyle bir insanı, böyle değerli bir siyasetçiyi tanıması gerektiğine inanıyorum. Dahası yani benim için şu anda karşısında durduğumuz tablo en en önemli tablo. Bir dava insanını kaybettik, vatanına, milletine, bayrağına, ezanına hizmet eden bir siyasetçimizi kaybettik. Bu benim için en büyük değer taşıyan tablolardan biri" ifadelerini kullandı.

"Amacım gençlerimize resim sanatını sevdirmek"

Sergi hakkında da bilgi veren Özyurt, "47 tablo var bu tarihi mekanda. Pazar günü akşamına kadar açık olacak. Bu benim 18. kişisel sergim. Tabii atölyede çok tablo var da hepsini getirme şansımız elbette olmazdı. Amacım burada gençlerimize resim sanatını sevdirmek. Kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.