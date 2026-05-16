Mühür: Kadim Bir İz Gösterisi Düzce'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mühür: Kadim Bir İz Gösterisi Düzce'de

Mühür: Kadim Bir İz Gösterisi Düzce\'de
16.05.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de sahnelenen 'Mühür: Kadim Bir İz' gösterisi, Anadolu ve Kafkas kültürlerini tanıttı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda sahnelenen "Mühür: Kadim Bir İz" gösterisi, Anadolu'dan Kafkasya'ya uzanan kültürel yolculuğu dans ve sahne performanslarıyla izleyicilere sundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Düzce Üniversitesi Genç Ofisi ile Düzce Üniversitesi Kültür, Sanat ve Dans Topluluğu dans ekibi tarafından hazırlanan "Mühür: Kadim Bir İz" gösterisi izleyicilerle buluştu. Sahne performansında Anadolu'nun köklü kültürel mirası ile Kafkasya'nın geleneksel motifleri dans gösterileri eşliğinde sahneye taşındı. Renkli kostümler, müzikler ve koreografilerle gerçekleştirilen gösteri izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kültürel değerlerin sanat aracılığıyla yaşatılmasının hedeflendiği etkinlikte, farklı yörelere ait ezgiler ve halk dansları sahnelendi. Gösteri boyunca salonu dolduran izleyiciler, performansları uzun süre alkışladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerde aktif rol almasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mühür: Kadim Bir İz Gösterisi Düzce'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:07:57. #7.12#
SON DAKİKA: Mühür: Kadim Bir İz Gösterisi Düzce'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.