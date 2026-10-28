Murat Bakır’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı - Son Dakika
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Murat Bakır’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

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Murat Bakır’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı
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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, milletimizin ortak değeri olan Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, milletimizin ortak değeri olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Millet olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinçle idrak ettiklerini ifade eden Başkan Murat Bakır, yayımladığı kutlama mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimizin her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen Kurtuluş Savaşı'nda sergilediği destansı mücadelenin ardından Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini taçlandıran tarihi bir dönüm noktası olmuştur."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın ardından ilan edilen Cumhuriyet'in, milletin kendi geleceğini belirleme iradesinin en güçlü göstergesi olduğunun altını çizen Bakır, 29 Ekim'in yalnızca geçmişte kazanılmış büyük bir zaferin yıl dönümü olmadığını; aynı zamanda ortak değerlerin, birlik ve beraberliğin yeniden hatırlandığı çok anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

"Üretim, ihracat ve kalkınma hedeflerimize cumhuriyet güç veriyor"

Türkiye'nin geleceğe güvenle ilerlemesinde birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Bakır, ortak değerler etrafında kenetlenen milletin her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kudrete sahip olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in yalnızca geçmişin köklü bir mirası değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli emanetlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakır, bu emaneti korumanın, geliştirmenin ve yaşatmanın tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Türkiye'nin üretim, ihracat ve kalkınma hedeflerine ulaşırken Cumhuriyet'in temel değerlerinden aldığı ilham ve güçle yoluna kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Murat Bakır, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını coşku ile kutlarken, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıGüneydoğu AnadoluKültür SanatSon Dakika

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