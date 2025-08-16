Murat Öztürk'ten Fidan Kampanyası - Son Dakika
Kültür Sanat

Murat Öztürk'ten Fidan Kampanyası

Murat Öztürk'ten Fidan Kampanyası
16.08.2025 11:19
Niğde'de lokanta sahibi Murat Öztürk, orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan kampanyası başlattı.

Niğde'de lokanta işleten Murat Öztürk, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla fidan kampanyası başlattı.

İş yerinde ağustos ayı boyunca sattığı her 50 porsiyonda TEMA Vakfına bir fidan bağışlayan Öztürk, sosyal medyadan yayınladığı mesajla, kentteki diğer işletmelere de bağışa destek olmaları için çağrıda bulunuyor.

İşletme sahibi Murat Öztürk, AA muhabirine, yaz aylarında ülke genelinde başlayan orman yangınlarından dolayı üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Başlattıkları kampanyayı tüm ülkeye yaymak istediklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaz aylarının başlamasıyla ülkemizde artan orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bir gün iş yerine geldiğimde arkadaşlarla fikir alışverişinde bulunduk. Ne yapabiliriz, nasıl hareket edebiliriz diye düşündük ve işletmemizde satılacak her 50 porsiyon için bir fidanı TEMA Vakfına bağışlamaya karar verdik. Bu bağışa 1 Ağustos itibarıyla başladık. Ay ortasında olmamıza rağmen, şu anda ortalama 60-70 civarı bir fidan elde ettik. Ay sonunda inşallah 120-140 civarı bir fidan elde etmeyi hedefliyoruz."

"Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle doğal afetler yaşatmasın"

Öztürk, kampanyanın başarılı olması halinde devam edeceklerini belirterek, kent geneline de yaymak istediklerini dile getirdi.

Kentteki bazı işletmelerin de kampanyaya katıldığına dikkati çeken Öztürk, "Şehrimizde bulunan diğer firmalarla da sosyal medya üzerinden bildirimlerde bulunduk, onlardan geri dönüş bekliyoruz. İnşallah bu uygulamayı ilk önce şehrimizde, ardından tüm Türkiye'de yayarak başarılı olmayı diliyoruz. 'Her ağaç bir candır, canlarımız yanmasın' diye çıktığımız bu yolda yanan her ağacın yerine yenisini dikerek ormanlarımızı canlandıracağız. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle doğal afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Öztürk, her zaman devletin yanında olduklarını ifade ederek, el birliğiyle ormanları yeşerteceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

