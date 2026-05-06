Mürsel Acay\'ın Romanı İzmir Kitap Fuarı\'nda İlgi Gördü

06.05.2026 03:09
Mürsel Acay'ın 'Leyla / Kayıp Yolların Kızı' romanı, 2003 Irak işgali temalı eser olarak yoğun ilgi gördü.

Gazeteci-yazar Mürsel Acay'ın, 2003 Irak işgali sırasında tanık olduğu bir yaşamdan esinlenerek kaleme aldığı romanı "Leyla/ Kayıp Yolların Kızı", İzmir Kitap Fuarında okurlardan büyük ilgi gördü.

Gazeteci Mürsel Acay'ın, 2003 Irak işgalini sahada takip ederken karşılaştığı 15 yaşındaki bir kızın yaşam öyküsünden yola çıkarak kaleme aldığı "Leyla/ Kayıp Yolların Kızı" romanı, İzmir Kitap Fuarında dikkat çeken eserler arasında yer aldı. Savaşın yıkıcı etkileri arasında hayatta kalma mücadelesi veren genç bir kadının hikayesini anlatan roman, fuar süresince yoğun ilgi gördü. Okurlarıyla İzmir Kültür Parkta bulunan Mavi Nefes Yayınları standında bir araya gelen Acay, kitabını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti. Eserinde yalnızca bireysel bir dramı değil, aynı zamanda savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini de gözler önüne serdiğini belirten Acay, Ortadoğu coğrafyasında kadın olmanın zorluklarına dikkat çekti. Acay, "Bölgede nice Leyla var. Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren birçok genç kız bulunuyor. Ortadoğu'da, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da ve Afganistan'da ayakta kalmaya çalışan sayısız kadın var" ifadelerini kullandı.

Romanına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Acay, "Bu kitap yalnızca bir yaşam öyküsü değil, aynı zamanda bir işgalin siviller üzerindeki etkisini anlatan tarihsel bir tanıklık. Bölgede genç bir kız olarak yaşamak ve var olabilmek oldukça zor" dedi. - DİYARBAKIR

