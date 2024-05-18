Muş'ta düzenlenen gençlik yürüyüşüne 1071 genç katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muş'ta düzenlenen gençlik yürüyüşüne 1071 genç katıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşüne' 1071 genç katıldı. Yürüyüş, Murat Nehri kenarında yapıldı ve yaklaşık 3 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti. Etkinlikte gençlere köfte ekmek ikram edildi ve halaylar çekildi. Muş Valisi Avni Çakır, gençlerin katılımıyla keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirtti.

18.05.2024 21:30
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Muş'ta düzenlenen gençlik yürüyüşüne 1071 genç katıldı

MUŞ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşüne' 1071 genç katıldı.

Muş'ta "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, 1071 genç katılarak 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı.

Murat Nehri kenarında yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün yapıldığı etkinlikte, gençlere köfte ekmek ikram edildi. Program, halayların çekilmesi, kano ve zipline etkinliği ile devam etti.

Gazetecilere açıklama yapan Muş Valisi Avni Çakır, gençlerin katılımı ile keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok güzel bir havada, gençlik haftasında, gençliğimizin sporla, doğayla daha fazla bütünleşmesi noktasında güzel bir gençlik yürüyüşünü gerçekleştirdik. Şu an Muş'un en güzel noktalarının birinde, Tarihi Murat Köprüsü Murat Nehrinin kıyısındayız. Burada şu an buradaki gençlik merkezi noktamızdayız. 1000'e yakın gencimizin katılımıyla, güzel bir havada, yaklaşık 3 kilometrelik parkurda yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yarın da inşallah hep beraber, coşkuyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutlayacağız. Muş'ta gençliğimizin daha çok sporla, daha çok doğayla, daha çok böyle kütüphaneyle, eğlenceyle, buluşması noktasında gençlik haftasını hep birlikte ilgili kurum ve kuruluşlar, yoğun bir işbirliği içerisinde yaptık. Yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Bu etkinlik de onlardan bir tanesi diyebiliriz" dedi.

Yürüyüşün sona erdiği noktada gençlerle halay çeken Vali Çakır'ın Eşi Bahar Çakır, "Gençlerimize ortak olmak beni çok mutlu etti. Gençlerimiz ile birlikte halay çektik. Güzel bir gün geçirdik. Gençlerimize sağlıklı günler ve iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.

Tarih Murat Köprüsünün Muş Valisi Avni Çakır'ın Eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Vali Yardımcıları, Kurum Amirleri, vatandaşlar, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta düzenlenen gençlik yürüyüşüne 1071 genç katıldı - Son Dakika

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