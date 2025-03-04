Muş'ta Kadınlardan Kitap Okuma Etkinliği

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Muş'ta "Ezber Bozan Kadınlar"dan ilham veren kitap yolculuğu

MUŞ - Muş'ta "Ezber Bozan Kadınlar" kitap okuma grubu, ilham veren etkinliklerle okuma kültürünü yaygınlaştırıyor.

Muş'ta bir araya gelen ve "Ezber Bozan Kadınlar" olarak bilinen kitap okuma grubu, ilham veren bir yolculuğa daha çıktı. Türkçe öğretmeni Ferda Öney'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan kadınlar, "Okuyor-Muş" etkinliği düzenleyerek kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınların katıldığı etkinlik, Muş'ta okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve kadınların bu alandaki gücünü ön plana çıkarmayı hedefliyor. Kitaplarla kurulan bu özel bağ sayesinde hem bireysel gelişime katkı sağlanıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuluyor.

Etkinliği düzenleyen 23 yıllık Türkçe Öğretmeni Ferda Öney'in, kitap okumanın sadece bilgi edinmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda düşünmeyi, sorgulamayı ve kendini ifade etmeyi güçlendirdiğini belirterek, "Muş'ta bir ortaokulda görev yapıyorum. Sosyal medyada okuduğum kitapları değerlendirip paylaştığım bir hesabım var. Bu hesap aracılığıyla bir çağrıda bulunarak kitapseverleri bir araya getirmek, tanışmak ve birlikte kitap okuma etkinlikleri düzenlemek istedim. Bu kapsamda, "Kadınlar Okuyor-Muş" etkinliğini ilk defa gerçekleştiriyoruz ve devamının gelmesini umuyoruz. Sosyal medyada yaptığım çağrıya ses veren kadınlar benimle iletişime geçti ve bir araya geldik. Bu akşam kitap üzerine sohbetler yapacak, okumanın inceliklerini, faydalarını ve bireysel gelişime katkılarını konuşacağız. Türkçe öğretmeni olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Her çocuğa ulaşmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden, değişime önce kendi çevremizden ve kadınlardan başlamaya karar verdik. Ben de bunu kendime bir görev olarak gördüm. Bugün başlattığımız bu etkinliğin uzun soluklu olmasını ve daha fazla kişiye ulaşmasını diliyorum. Ayrıca, çocuklara nasıl bir okuma alışkanlığı kazandırabiliriz, kitap seçiminde nelere dikkat etmeliyiz ve kitap okumanın eğitim hayatındaki önemi gibi konular üzerinde de duracağız. Bu tür etkinliklerin, toplumda okuma bilincini artıracağına inanıyorum" dedi.