Muş'ta Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Muş\'ta Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
18.06.2026 13:54
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Muş'un Bulanık ilçesindeki öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergide sundu.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim yılı boyunca hazırladıkları birbirinden değerli çalışmaları düzenlenen yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla gerçekleştirilen sergi, okul bahçesinde düzenlenen programla açıldı. Öğrencilerin mesleki eğitim sürecinde kazandıkları bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerini ortaya koyduğu etkinlik büyük ilgi gördü.

Serginin açılış kurdelesi; Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak, Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Çiçekli ve davetlilerin katılımıyla kesildi. Bir yıl boyunca derslerde büyük emek harcayarak hazırladıkları projeleri sergileme fırsatı bulan öğrenciler, çalışmalarını ziyaretçilere tanıttı. Sergide özellikle elektrik bölümü öğrencilerinin hazırladığı bilişim teknolojileri çalışmaları ile mobilya bölümü kapsamında ortaya çıkarılan el emeği ürünler yer aldı.

Öğrencilerin hayal gücü, teknik bilgisi ve üretim becerilerinin yansıtıldığı sergide yer alan çalışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Mesleki eğitimin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artırılması ve üretime teşvik edilmeleri hedeflendi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, serginin gençlerin yeteneklerini ortaya koyması açısından önemli olduğunu ifade etti. Aral, "Bugün burada Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin yıl boyunca emek vererek hazırladığı projeleri görüyoruz. Öğrencilerimizin bakış açıları ve teknik becerileri ortaya koydukları eserler bizleri gururlandırdı. Bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Serginin sonunda katılımcılara pilav ve tavuk ikramında bulunuldu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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