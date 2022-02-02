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Müslüm Gürses hayranlığıyla başladığı kasetçiliği 41 yıldır sürdürüyor - Son Dakika

Müslüm Gürses hayranlığıyla başladığı kasetçiliği 41 yıldır sürdürüyor

02.02.2022 11:38
Müslüm Gürses hayranlığıyla başladığı kasetçiliği 41 yıldır sürdürüyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nihat Süner, sanatçı Müslüm Gürses'e olan hayranlığının etkisiyle başladığı kasetçiliği aynı dükkanda 41 yıldır devam ettiriyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nihat Süner, sanatçı Müslüm Gürses'e olan hayranlığının etkisiyle başladığı kasetçiliği aynı dükkanda 41 yıldır devam ettiriyor.

Babasının Belediye Pasajı'ndaki hırdavatçı dükkanında 1973'te çalışamaya başlayan Süner, o yıllarda müzik piyasalarında esen Müslüm Gürses rüzgarının etkisine kapıldı.

Askere gidip geldikten sonra 1981 yılında hırdavatçı dükkanını kasetçiye çeviren Süner, tezgahları Gürses'in kaset ve plakları ile donattı.

Zamanla plaklara talebin azalmasıyla dükkanında sadece kaset satan Süner, bir dönem Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye Arapça kasetler getirdi, Türkiye'den de bölge ülkelerindeki gurbetçilere yolcu otobüslerini kullanarak Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur gibi sanatçıların albümlerini gönderdi.

Dört yıl önce emekli olmasına rağmen 10 metrekarelik dükkanında işini sürdüren Süner, yüzlerce nostalji kaseti sergilemeye ve satmaya devam ediyor.

Çevredeki esnafa ve pasaja alışveriş için gelenlere Müslüm Gürses'ten günlük 5-6 parça dinleten Süner, sağlığı elverdiğince Müslüm Gürses kasetlerini dinlemeye, dinletmeye ve satmaya devam etmek istiyor.

Kasetçi Nihat Süner AA muhabirine, gençlik yıllarında başlayan Müslüm Gürses hayranlığıyla kasetçiliğe başladığını söyledi.

Dükkanının 80-90'lı yıllarda yurt dışından gelen gurbetçilerin uğrak noktası haline geldiğini ve o yıllarda kent genelinde tanınan bir kasetçi olduğunu söyleyen Süner, "Müslüm Gürses dışında gurbetçiler en fazla Hatay türküleri ve oyun kasetleri alırdı. O günler çok geride kaldı. Kasetçilikten başka bir iş bilmiyorum. Artık dükkanım benim için arkadaşlarla buluşma ve müzik dinleme yeri." şeklinde konuştu.

Müslüm Gürses sevgisiyle başladığı kasetçiliği ömrü yettiğince sürdürmek istediğini anlatan Süner, şunları anlattı:

"Müslüm Gürses'in en sevdiğim parçaları, 'Senden vazgeçmem' ve 'Biz babadan böyle gördük' ayrıca müzik ziyafeti için kasetlerini günlük dinlerdik. Müslüm Gürses'in şarkılarıyla büyüdük sonra da kasetlerini satıp ekmek kazandık. 4 yıldır emekliyim. Sağlım elverdiğince burada işe devam edeceğim."

Eskiden kimi günlerde 100'ün üzerinde kaset sattığını fakat günümüzde kaset satışlarının yok denecek kadar azaldığını belirten Süner, plaktan kasete, kasetten de CD satışına dönüşen işinin dijitalleşmeyle son bulmasından endişe duyduğunu ifade etti.

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Müslüm Gürses, Antakya, Müzik, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Müslüm Gürses hayranlığıyla başladığı kasetçiliği 41 yıldır sürdürüyor - Son Dakika


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