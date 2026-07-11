Usta klarnetçi anısına özel konser - Son Dakika
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Usta klarnetçi anısına özel konser

Usta klarnetçi anısına özel konser
11.07.2026 12:26  Güncelleme: 12:27
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Türk klarnetinin efsane ismi Mustafa Kandıralı, Kandıra Cebeci Sahili'nde düzenlenen anma konserinde unutulmaz eserleriyle anıldı. Yeğeni Türkan Kandıralı ve sanatçı Öznur Çelikçan'ın performanslarıyla geceye damga vurdu.

Türk klarnetinin efsane isimlerinden Mustafa Kandıralı, doğum gününe özel düzenlenen anma konserinde unutulmaz eserleriyle anıldı. Kandıra Cebeci Sahili'ndeki programda sanatçının müzik mirası, seslendirilen eserlerle bir kez daha yaşatıldı.

Kandıra'dan yetişerek Türk müziğinde derin izler bırakan, klarneti ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Mustafa Kandıralı, doğum gününe denk gelen özel konser programıyla anıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cebeci sahilinde düzenlenen etkinlikte, usta sanatçının müziğe kazandırdığı değerler ve bıraktığı kültürel miras bir kez daha yaşatıldı.

Türkan Kandıralı'dan unutulmaz performans

Programda Mustafa Kandıralı'nın yeğeni ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmeni Türkan Kandıralı, orkestrası eşliğinde sahne aldı. Sol klarnette sergilediği başarılı performansıyla dinleyicilerden büyük alkış alan Türkan Kandıralı, gecede Türk Sanat Müziği'nin seçkin ve sevilen eserlerini seslendirdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Öznur Çelikçan da güçlü yorumuyla programa renk kattı. Konserin açılışında, Mustafa Kandıralı ve Şükrü Pınar tarafından Türk müziğine kazandırılan oyun havalarının kökenine uzanan Ağır Peşrev örnekleri enstrümantal olarak seslendirildi. Program boyunca Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri dinleyicilerle buluşurken, gecenin finalinde Kandıra çiftetellilerinden örnekler sunuldu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Kandıra Cebeci Sahili'nde gerçekleştirilen anma programı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Alanı dolduran sanatseverler, gece boyunca seslendirilen eserleri ilgiyle dinleyerek keyifli dakikalar yaşadı. Usta sanatçı Mustafa Kandıralı'nın hafızalara kazınan eserlerinin yankılandığı gece, alkışlar eşliğinde sona erdi. "Bir Nefes Bir Ömür" temasıyla gerçekleştirilen program, klarnetin yalnızca bir enstrüman değil, nesilden nesile aktarılan bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, Mustafa Kandıralı'nın sanat mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına da önemli katkı sundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Usta klarnetçi anısına özel konser - Son Dakika

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