Mutfak atölyesinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi - Son Dakika
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Mutfak atölyesinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Mutfak atölyesinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
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Yozgat Belediyesi Mehmet Ağa Konağı, çocuklara yönelik düzenlenen renkli ve eğitici yaz kurslarıyla minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Yozgat Belediyesi Mehmet Ağa Konağı, çocuklara yönelik düzenlenen renkli ve eğitici yaz kurslarıyla minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 8-13 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden ve haftanın 5 günü süren etkinlikler, çocukların hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşmelerine katkı sağlıyor.

Zengin bir içeriğe sahip olan yaz kurslarında minikler; pazartesi günleri taş, deniz kabuğu ve ahşap objeleri renklendirdikleri Boyama Atölyesi'ne, salı ve perşembe günleri Mutfak Atölyesi'ne, çarşamba günleri boyayacakları objeleri hayal güçleriyle şekillendirdikleri Tasarım Atölyesi'ne ve cuma günleri ritim duygularını geliştiren Çocuk Bando Takımı Eğitimi'ne katılıyor.

Haftanın en tatlı heyecanı ise Mutfak Atölyesi'nde yaşanıyor. Çocuklar, hünerli elleriyle birbirinden taze meyveleri bir araya getirerek neşeli meyve salataları hazırladı. Hazırladıkları salataları krem şanti ile özenle süsleyen minik şefler, kendi elleriyle yaptıkları bu lezzetli tatlıları afiyetle yiyerek keyifli anlar yaşadı.

Kursa katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Mustafa Deniz Aslan kurslara her yaz katıldığını belirtti. Aslan, "Meyve doğramayı, waffle yapmayı öğrendim. Çok mutlu oldum çok iyi zaman geçirdim, katıldığım en iyi kurslardan birisiydi. Yemekleri sadece kızlar yapmaz erkekler de yapmalı. Burada öğrendiklerimi evde de yapacağım" dedi.

Egemen Nurdoğdu kursta çok güzel vakit geçirdiğini söyledi. Nurdoğdu, "Mutfakta meyve doğruyoruz. İlk mutfak atölyesi günümüzde mantı yaptık. Onu yedik, çok güzel olmuştu. Burası çok güzel, gelmek isteyenler gelebilir" cümlelerini kullandı.

9 yaşındaki Osman Alp Biçer ise annesinin mutfak işletmesi üzerine iş yeri olduğunu söyledi. Biçer, "Böyle işleri pekiştirmek, eğlence ve öğrenmek için buraya geldim. Yemek yapıyoruz, eğlenceli oluyor. Tasarım atölyesinde bir şeyler tasarlıyoruz, boyama atölyesinde bol bol boyuyoruz. Kursu sosyal medyada gördüm katılmak istedim. Çok güzel bir kurs gelince insan bırakamıyor. Keşke sonsuza kadar sürse" diyerek memnuniyetini belirtti.

Mehmet Ağa Konağı Sanat Koordinatörü Gülay Gümüş kış boyunca yetişkin eğitimleri olduğunu belirtti. Gümüş, "Yaz boyunca çocuklar için etkinlikler yapalım diye planladık. Haftanın 5 günü farklı etkinliklerimiz var. Pazartesi günü boyama, salı günü mutfak atölyemiz, çarşamba günü tasarım atölyesi, perşembe yoğun talep üzerine ikinci mutfak atölyemiz ve cuma günü de küçük bando grubu kurulacak bando eğitimi var" dedi.

Kaynak: İHA

Yozgat Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mutfak atölyesinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi - Son Dakika

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